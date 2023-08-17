Инспектор природоохраны нашел у площадки для костра человеческий скелет

Сильвер Самс уже десять лет работает инспектором природоохраны в RMK. Однажды он из интереса подсчитал: на самой популярной в Соомаа учебной тропе Рийза, протяженностью почти пять километров, он подобрал 364 предмета, которые не должны были попадать в природу. Окурки, бумажки и прочий мусор. Сейчас на той же тропе можно найти около двадцати единиц мелкого мусора. Люди стали намного более воспитанными: мало кто разбрасывает мусор.