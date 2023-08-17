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Инспектор природоохраны нашел у площадки для костра человеческий скелет

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Сильвер Самс, инспектор природоохраны, считает ремонт самой приятной частью своей работы.
Сильвер Самс, инспектор природоохраны, считает ремонт самой приятной частью своей работы. Фото: Urmas Luik

Сильвер Самс, инспектор природоохраны Центра управления государственными лесами (RMK), который поддерживает порядок более чем в двадцати местах для отдыха в Соомаа, Матсиранна, и других местах, во время установки подставки для гриля нашел человеческий скелет. В другой раз он обнаружил в лесу трупы щенков, разложенных вокруг садового гнома. Работники свалки уде давно недоумевают, откуда у него столько телевизоров.

Сильвер Самс уже десять лет работает инспектором природоохраны в RMK. Однажды он из интереса подсчитал: на самой популярной в Соомаа учебной тропе Рийза, протяженностью почти пять километров, он подобрал 364 предмета, которые не должны были попадать в природу. Окурки, бумажки и прочий мусор. Сейчас на той же тропе можно найти около двадцати единиц мелкого мусора. Люди стали намного более воспитанными: мало кто разбрасывает мусор.

Кстати, в зонах отдыха РМК нет мусорников на основании принципа: если можешь принести мусор, сможешь и унести.

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