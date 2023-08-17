Критические оценки всегда должны сопровождаться фактами, подтверждающими эти заявления, говорит главный редактор рубрики мнений Postimees Март Раудсаар.
МАРТ РАУДСААР ⟩ Премьер-министр высказала оценку, которая не была подкреплена никакими доказательствами
Сегодняшняя критика премьер-министра Кая Каллас в сторону опроса Pere Sihtkapital вводит в заблуждение, и очень жаль, что она позволяет себе неаргументированные заявления, не соответствующие действительности. По сути, премьер-министр повторил три самых распространенных мифа в социальных сетях и в прессе за последние несколько дней.
Кая Каллас заявила, что в скандальном опросе Pere Sihtkapital нет ничего удивительного, поскольку аналогичные мнения о том, что единственная ценность женщины заключается в том, чтобы рожать детей, звучали и раньше из уст членов партии «Отечество», которая напрямую связана с организацией.
В этом предложении собраны вещи, которые не должны стоять рядом друг с другом, и они объединены таким образом, что не имеют никакого смысла.
Никаких убедительных фактов, кроме соответствующих утверждений, представлено не было.
Во-первых, кто и почему сказал, что единственная ценность женщины в том, чтобы рожать детей? Будьте точны при ссылке на источник. Такого заявления ни составители, ни операторы, ни подписчики анкеты в контексте изучения бездетных женщин не делали. Говорил ли это кто-либо из членов партии «Отечество»? Если это так, конкретная цитата должна быть снабжена ссылкой, позволяющей ее проверить. Ссылки на высказывание Хелир-Валдор Сеэдера было недостаточно.
Во-вторых, следует ли из предполагаемых связей между «Отечеством» и фондом тот факт (который можно вывести из слов премьер-министра), что фонд является марионеткой «Отечества»?
В последние дни распространяется убеждение о том, что исследование носит политический характер. Никаких убедительных фактов по этому поводу, кроме соответствующих заявлений, представлено не было. Я просмотрел всю анкету и не нашел никаких физических доказательств политической предвзятости.
В-третьих, премьер-министр выразила озабоченность по поводу публикации данных. «Данными нельзя злоупотреблять», - сказала Каллас. Она не сказала прямо, что данными злоупотребляли, но намекнула на такую возможность.
Но данными и не злоупотребляли. Противоположное утверждение опять-таки нуждалось бы в конкретном подтверждении, оно бы оспаривалось в суде, а Кая Каллас в своем выступлении риторически воздержалась от него.
Исследовательская компания собирала данные так, как это и делают исследовательские компании: результаты не были персонализированы, и, помимо всего прочего, собранные данные были удалены.
Суровые суждения должны сопровождаться фактами, подтверждающими эти суждения. Другим фактом является то, что комитет по этике Тартуского университета еще не дал оценку этичности или неэтичности исследования, но, надеюсь, когда оценка будет получена, общественности будет предложен всесторонний обзор аргументации, поддерживающей ее.
К сожалению, премьер-министр также ошиблась и в тех немногих фактах, которые привела. А именно, она утверждала, что в фонду Pere Sihtkapital было выделено 30 миллионов евро. К сожалению, увидеть такую сумму в финансовых отчетах фонда за год не представляется возможным, и премьер-министр ошибается в цифрах.