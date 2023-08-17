МАРТ РАУДСААР ⟩ Премьер-министр высказала оценку, которая не была подкреплена никакими доказательствами

Сегодняшняя критика премьер-министра Кая Каллас в сторону опроса Pere Sihtkapital вводит в заблуждение, и очень жаль, что она позволяет себе неаргументированные заявления, не соответствующие действительности. По сути, премьер-министр повторил три самых распространенных мифа в социальных сетях и в прессе за последние несколько дней.

Кая Каллас заявила, что в скандальном опросе Pere Sihtkapital нет ничего удивительного, поскольку аналогичные мнения о том, что единственная ценность женщины заключается в том, чтобы рожать детей, звучали и раньше из уст членов партии «Отечество», которая напрямую связана с организацией.

В этом предложении собраны вещи, которые не должны стоять рядом друг с другом, и они объединены таким образом, что не имеют никакого смысла.

Никаких убедительных фактов, кроме соответствующих утверждений, представлено не было.

Во-первых, кто и почему сказал, что единственная ценность женщины в том, чтобы рожать детей? Будьте точны при ссылке на источник. Такого заявления ни составители, ни операторы, ни подписчики анкеты в контексте изучения бездетных женщин не делали. Говорил ли это кто-либо из членов партии «Отечество»? Если это так, конкретная цитата должна быть снабжена ссылкой, позволяющей ее проверить. Ссылки на высказывание Хелир-Валдор Сеэдера было недостаточно.