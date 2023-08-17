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Спасательный департамент закупит знаки обозначения общественных убежищ

BNS
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Общественные убежища теперь отмечены на карте.
Общественные убежища теперь отмечены на карте. Фото: Päästeamet

Спасательный департамент объявил тендер по закупке знаков и наклеек для обозначения общественных убежищ. В рамках тендера будут заказаны две тысячи знаков с надписью «общественное убежище» и еще две тысячи указательных знаков.

Еще будет закуплено 2500 наклеек с надписью «общественное убежище» и 2500 наклеек с указанием направления, указано в документации по госзакупке.

Заявки на участие в тендере принимаются до полудня 1 сентября. Договор заключается на три месяца.

Общественные убежища в первую очередь предназначены для людей, в момент опасности находящихся на городской улице. Общественные убежища будут помечены знаком гражданской обороны. Укрытия могут оказаться необходимы в случае военной или иной угрозы - например, в случае стихийного бедствия, крупного пожара, химической атаки, массовых беспорядков и тому подобного.

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