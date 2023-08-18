Армянский историк Тигран Закарян обращает внимание на аргумент Чубарьяна о том, что Россия включала завоеванные территории в общее «социально-экономическое пространство». Закарян отмечает, что ссылка на «единое экономико-географическое пространство» как раз-таки является традиционным аргументом для защитников колониализма, и в целом понятие «единое пространство» — это социально придуманная категория.

«До колонизации Америки экономические связи европейских государств с этими территориями были нулевыми, но после колонизации они сразу же стали экономически интегрированы европейскими государствами. Доколониальная Индия имела активные торговые связи с Англией, и только после ее колонизации Великобритания стала доминировать в индийской экономике. Я не вижу абсолютно никаких причин, по которым то же самое не могло бы происходить с различными регионами, вошедшими в состав Российской империи», — отмечает Закарян.

Он также обращает внимание на то, что аргументация о «едином экономическом пространстве» рассматривает захваченные территории как «отсталые». «Общее определение колониализма как „практики, при которой могущественная страна напрямую контролирует менее могущественные страны и использует их ресурсы для увеличения собственной власти и богатства“ вполне применимо к российскому случаю», — заключает он.

«Обелить и подтереть»: как работает колониальная история

Азербайджанский историк Ариф Юнусов подчеркивает, что запрет на критику «колонизатора» и восхваление «присоединения» к России существовали еще в советской исторической науке.