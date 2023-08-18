У Эстонии вторая бронза на чемпионате Европы по подводному ориентированию

В четверг состоялись соревнования по плаванию с буем и Кармель Уйбопуу, впервые выступавшая в женской категории, заняла третье место. Кармель, многократная чемпионка Европы среди молодежи, в этом сезоне участвует в соревнованиях среди женщин, и в своем первом взрослом соревновании в среду она заняла четвертое место. В четверг ей удалось улучшить свое положение и завоевать третье место.