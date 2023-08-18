У Эстонии вторая бронза на чемпионате Европы по подводному ориентированию

На проходящем в Яблонец-над-Нисоу (Чехия) чемпионате Европы сборная Эстонии завоевала вторую медаль.
В четверг состоялись соревнования по плаванию с буем и Кармель Уйбопуу, впервые выступавшая в женской категории, заняла третье место. Кармель, многократная чемпионка Европы среди молодежи, в этом сезоне участвует в соревнованиях среди женщин, и в своем первом взрослом соревновании в среду она заняла четвертое место. В четверг ей удалось улучшить свое положение и завоевать третье место.
Представительница Чехии Зузанна Дворакава (6,02) заняла первое место, на втором венгерка Каталин Хатази (6,06), Кармель и чешка Барбора Свободова разделили третье место со временем 6,34.
Среди юниоров четвертое место в плавании с буем у Георга Веэво.