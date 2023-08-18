Эстония уже скоро может заключить договор о покупке ПВО

Средневысотные системы ПВО эффективно нейтрализуют атаки самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и всевозможные другие виды воздушных атак. Приобретаемая Эстонией система Iris-T способна поражать цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. Эта система успешно зарекомендовала себя и в войне в Украине.