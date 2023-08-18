Уже завтра женская сборная Швеции по футболу будет бороться за бронзу на чемпионате мира в Австралии. Одно лишь попадание в четверку сильнейших было высоко оценено на их родине. К сожалению, запланированный прием в Стокгольме приходится отменить.
Трудные времена: из-за террористической угрозы в Швеции отменяются празднования в честь футбольной сборной
Петра Торен, пресс-секретарь Шведской федерации футбола, сообщила Expressen, что это решение было принято после того, как местная полиция безопасности (SÄPO) повысила показатель террористической угрозы с трех до четырех. Столь высокий уровень означает, что перед ними стоит «конкретная угроза теракта».
В Швеции сейчас трудные времена. На демонстрациях жгли Кораны, поэтому террористическая организация «Аль-Каида» призвала мусульман к мести.
Как сказала Торен, прием женской сборной может пройти в каком-то другом месте, но пока это еще не точно.
Завтра в 11:00 Швеция и Австралия сойдутся в матче за бронзу чемпионата мира. Победитель ЧМ определится в поединке между Англией и Испанией в воскресенье.