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Трудные времена: из-за террористической угрозы в Швеции отменяются празднования в честь футбольной сборной

rus.postimees.ee
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матч Швеция-Испания.
матч Швеция-Испания. Фото: Kim Price

Уже завтра женская сборная Швеции по футболу будет бороться за бронзу на чемпионате мира в Австралии. Одно лишь попадание в четверку сильнейших было высоко оценено на их родине. К сожалению, запланированный прием в Стокгольме приходится отменить.

Петра Торен, пресс-секретарь Шведской федерации футбола, сообщила Expressen, что это решение было принято после того, как местная полиция безопасности (SÄPO) повысила показатель террористической угрозы с трех до четырех. Столь высокий уровень означает, что перед ними стоит «конкретная угроза теракта».

В Швеции сейчас трудные времена. На демонстрациях жгли Кораны, поэтому террористическая организация «Аль-Каида» призвала мусульман к мести.

Как сказала Торен, прием женской сборной может пройти в каком-то другом месте, но пока это еще не точно.

Завтра в 11:00 Швеция и Австралия сойдутся в матче за бронзу чемпионата мира. Победитель ЧМ определится в поединке между Англией и Испанией в воскресенье.

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