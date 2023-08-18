Фестиваль свободы в Нарве: «Узбекистан: общество и театр»

Утренние дискуссии — неотъемлемая часть Фестиваля свободы. Уже первый фестиваль показал, что зрители и гости, а также простые люди с улицы, хотят более глубоко осмыслить предлагаемые постановки. Для чего создается пьеса? Что хотели сказать нам режиссер и труппа?

Дискуссии в Нарве проходят страстно и свободно. С точки зрения Эстонии, обсуждаемые проблемы остались в значительной степени в прошлом, но для участвующих трупп это будни. В некоторых странах цензура, предписания и «взгляд старшего брата», к сожалению, обычное дело при осуществлении театральной постановки. Труппам, участвующим в Фестивале свободы, приходится сталкиваться со всем этим на родине. Для того, чтобы сделать свободный театр, нужна смелость. Часто они рискуют своей свободой.

На наших утренних дискуссиях анализируются текущие ситуации и возможности в разных странах. Какие вопросы наиболее актуальны и как театральная постановка может что-то изменить? В ходе дискуссий подробно рассматривается политическая и культурная жизнь стран Центральной Азии. Перед микрофонами люди, связанные с этим регионом или они сами оттуда родом.

Не останется незатронутой и преступная война России против Украины. Тема, которая затрагивает всех нас.

Так что четыре фестивальных утра наполнены свежими эмоциями и интересным обменом идеями. Следите за дискуссиями на Rus.Postimees!

О фестивале

В этом году фестиваль сфокусирован на Украине, борющейся за свободу и странах Центральной Азии, которым предстоит найти новый путь, точку опоры и баланс по мере ослабления хватки Российской империи. В программе участвуют театры из стран, где существуют серьезные проблемы с распространением свободомыслия и свободы слова.

Нарва — как раз правильное место для организации международного фестиваля с такой тематикой, ведь город находится на границе двух разных цивилизаций. С одной стороны, здесь заканчивается свободный мир, а с другой стороны — это начало свободного мира.