Влияние антироссийских санкций ⟩ Operail несет огромные убытки из-за резкого спада объемов грузов

Чтобы адаптироваться к новой ситуации, количество работников концерна было сокращено наполовину, но сократить количество работников пропорционально уменьшению объема перевозок по-прежнему не представляется возможным. «Сокращение в таком масштабе было очень сложным процессом, потому что мы имеем дело с людьми со специальными знаниями о железнодорожной сфере. Важно сохранить компетенцию профильных знаний, чтобы в будущем можно было восстановить объемы», – обратил внимание Тоомсалу на дополнительную проблему.

Поскольку железнодорожные перевозки являются зависящим от объема бизнесом, от потери объёма транзита пострадали и небольшие эстонские предприятия, чьи грузы сами по себе не составляют отдельный поезд. Чтобы решить эту проблему, Operail только что запустил новую услугу для небольших клиентов – еженедельные линейные поезда, в которых можно забронировать место, даже всего для одного вагона.

В начале года Operail вышел из бизнеса грузовых перевозок в Финляндии и бизнеса по сдаче в аренду вагонов. Полученная выручка от продаж позволяет концерну справиться с текущей сложной ситуацией и сосредоточиться на поиске новых решений.

«Несмотря на то, что из-за потерянных объемов текущий денежный поток Operail на данный момент практически близок к нулю, положение концерна финансово устойчиво. На счету остался значительный буфер от продажи активов», – сказал Тоомсалу.

Чтобы концерн снова стал прибыльным за счет нахождения новых решений, в настоящее время идет разработка комплексной стратегии, которая должна быть завершена к осени. После того, как экономическое состояние концерна улучшится, можно будет, по желанию собственника, двигаться дальше с приватизацией Operail.