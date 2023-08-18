Влияние антироссийских санкций ⟩ Operail несет огромные убытки из-за резкого спада объемов грузов

Концерн железнодорожных предприятий Operail, потерявший 83% объема грузов из-за прямых и косвенных последствий войны на Украине, остался в прогнозируемом убытке в первом полугодии этого года.
Однако благодаря доходам, полученным от продажи нестратегических активов, финансовое положение концерна по-прежнему устойчивое, и правление ищет для Operail новые возможности для развития.
Если в довоенном 2021 году объем грузов Operail за первое полугодие в Эстонии составил 6,6 млн тонн, то за тот же период 2022 года – 3,6 млн тонн, а в этом году – всего 1,1 млн тонн. Таким образом, ровно половина из 2,2 млн тонн объема грузов, прогнозируемого на 2023 год, была перевезена в первом полугодии.
«Мы заранее знали, что в первом полугодии будем в убытке, потому что железнодорожные перевозки – это бизнес, основанный на объёме, эффективность которого заключается в возможности перевозить много и сразу. При небольшом объеме трудно работать с прибылью и в той же степени сокращать расходы. Кроме того, в первом полугодии было много чрезвычайных расходов, таких как затраты на сокращения работников», – заявил председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. Прибыль концерна до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) за первое полугодие составила 0,2 млн евро, а чистый убыток – 3,1 млн евро.
Причиной резкого падения объёма грузов являются санкции, введённые против России и Белоруссии в 2022 году, а также решение собственника прекратить с 2023 года перевозку также и неподсанкционных товаров из России и Белоруссии. «Хотя такое решение подаёт образцовый сигнал о том, что Operail никоим образом не поддерживает агрессора, оно даёт сильное коммерческое преимущество конкурентам, все из которых продолжают перевозить грузы из России и Беларуси. К сожалению, мы не прогнозируем повышения получаемых доходов от перевозок, обслуживаемых в Эстонии в этом году», – сказал Тоомсалу.
Чтобы адаптироваться к новой ситуации, количество работников концерна было сокращено наполовину, но сократить количество работников пропорционально уменьшению объема перевозок по-прежнему не представляется возможным. «Сокращение в таком масштабе было очень сложным процессом, потому что мы имеем дело с людьми со специальными знаниями о железнодорожной сфере. Важно сохранить компетенцию профильных знаний, чтобы в будущем можно было восстановить объемы», – обратил внимание Тоомсалу на дополнительную проблему.
Поскольку железнодорожные перевозки являются зависящим от объема бизнесом, от потери объёма транзита пострадали и небольшие эстонские предприятия, чьи грузы сами по себе не составляют отдельный поезд. Чтобы решить эту проблему, Operail только что запустил новую услугу для небольших клиентов – еженедельные линейные поезда, в которых можно забронировать место, даже всего для одного вагона.
В начале года Operail вышел из бизнеса грузовых перевозок в Финляндии и бизнеса по сдаче в аренду вагонов. Полученная выручка от продаж позволяет концерну справиться с текущей сложной ситуацией и сосредоточиться на поиске новых решений.
«Несмотря на то, что из-за потерянных объемов текущий денежный поток Operail на данный момент практически близок к нулю, положение концерна финансово устойчиво. На счету остался значительный буфер от продажи активов», – сказал Тоомсалу.
Чтобы концерн снова стал прибыльным за счет нахождения новых решений, в настоящее время идет разработка комплексной стратегии, которая должна быть завершена к осени. После того, как экономическое состояние концерна улучшится, можно будет, по желанию собственника, двигаться дальше с приватизацией Operail.
Operail — железнодорожное предприятие, принадлежащее Эстонской Республике, которое занимается грузоперевозками, ремонтом и строительством подвижного состава. Operail дает работу около 250 людям. До 2023 года концерн Operail занимался, помимо прочего, сдачей вагонов в аренду, а также грузоперевозками в Финляндии. По указанию собственника Operail вышел из этих направлений бизнеса, поскольку они не являются стратегически необходимыми для государства видами деятельности.