ВИДЕО ⟩ Это святой день; свободу не отдадим: жители Эстонии поздравляют нашу страну!

Эрика

Эрика. Фото: Денис Антонов

- В этот день желаю всем здоровья и счастья. Пусть все живут в мире, спокойно, счастливо.

Валентин

Валентин. Фото: Денис Антонов

- Хочу, чтобы свобода была по-настоящему свободной, чтобы моя Эстония процветала, а большего и не нужно. У нас в стране все пока хорошо, но надеемся, что может быть лучше. В этот праздник я всем знакомым передаю привет и желаю счастья.

Пент

Пент. Фото: Денис Антонов

- Хороший праздник. То, что независимость у нас есть, мы довольны. Но что-то не получается с демократией так, как я предполагал. Хотелось бы пожелать нам всем демократии, чтобы ее было больше, она была реальной, а не просто на словах. Чтобы она чувствовалась в выборах по-настоящему, чтобы для всех выборы были одинаковые и честные. Я пока не чувствую, что у нас выборы честные.

Ахту

Ахту. Фото: Денис Антонов

- Хочу пожелать нам всем в этот день, чтобы Эстония как государство держалась и крепла. Чтобы мы все мирно жили, и чтобы не было у нас такого, что творится сейчас в Украине. Пусть у нас будет спокойная и мирная жизнь. Этот День восстановления независимости для нас – святой день. Пусть будет праздник.

Светлана

Светлана. Фото: Денис Антонов