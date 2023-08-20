20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики», восстановив государственный суверенитет Эстонии. Так тридцать два года назад была прекращена советская оккупация. Rus.Postimees узнал, какое значение День восстановления независимости имеет сегодня, и чего желают друг другу жители нашей страны.
ВИДЕО ⟩ Это святой день; свободу не отдадим: жители Эстонии поздравляют нашу страну!
Анна
- Я бы хотела поздравить всех жителей Эстонии с праздником обретения независимости. Пожелать мира в душе, спокойствия, благополучия, счастья, радости. Это повод собраться, вспомнить все хорошее, что было в вашей жизни. В связи с последними событиями, определенно чувствуется, что нам нужна независимость. Хочется жить свободно в своем мире, в своем доме.
Марго
- 20 августа для меня очень важный день. Это большая возможность всем нам жить так, как мы сами хотим. Это настоящая свобода. В каком-то личном смысле это свобода мысли, свобода действий, а это очень важно для человека. В День восстановления независимости всем желаю этого прекрасного чувства свободы.
Юрий
- Я рад, что так долго живу на этой эстонской земле и так много знаю друзей, приятелей, сотрудников по прошлой работе. Я всех их, а также родственников, знакомых поздравляю с хорошим праздником - Днем восстановления независимости нашей республики Эстония. Пожелаю всем добра, успехов. Пусть все то, что нас сегодня тревожит, пусть это уйдет, чтобы мы были в благоденствии, радости и в хорошем настроении. Мира всем. С праздником.
Татьяна
- Я человек, которому уже семьдесят один год. И для меня важно, что моя Эстония заботится о нас. Есть все необходимые льготы, все хорошо. У нас в стране так это все продуманно, даже к дню рождения нам сумму государство выплачивает, и это хорошее подспорье. В этот день я хочу пожелать процветания нашей стране, чтобы был мир на Земле и в душе. А жителям нашей страны я желаю терпения, здоровья, благ. Пусть люди будут добрее друг к другу.
Эрика
- В этот день желаю всем здоровья и счастья. Пусть все живут в мире, спокойно, счастливо.
Валентин
- Хочу, чтобы свобода была по-настоящему свободной, чтобы моя Эстония процветала, а большего и не нужно. У нас в стране все пока хорошо, но надеемся, что может быть лучше. В этот праздник я всем знакомым передаю привет и желаю счастья.
Пент
- Хороший праздник. То, что независимость у нас есть, мы довольны. Но что-то не получается с демократией так, как я предполагал. Хотелось бы пожелать нам всем демократии, чтобы ее было больше, она была реальной, а не просто на словах. Чтобы она чувствовалась в выборах по-настоящему, чтобы для всех выборы были одинаковые и честные. Я пока не чувствую, что у нас выборы честные.
Ахту
- Хочу пожелать нам всем в этот день, чтобы Эстония как государство держалась и крепла. Чтобы мы все мирно жили, и чтобы не было у нас такого, что творится сейчас в Украине. Пусть у нас будет спокойная и мирная жизнь. Этот День восстановления независимости для нас – святой день. Пусть будет праздник.
Светлана
- В этот день я хочу сказать, что мне очень нравится Эстония. Страна маленькая, аккуратная, она мне по душе больше, чем какие-то крупные европейские страны. Молодцы эстонцы. Они уважают свой язык, все учат английский, и как нация эстонцы очень многого добились за период независимости. Можно только гордиться.
Эллен
- У нас есть свобода. Это первое и главное. Можно ехать куда хочешь, можно отдыхать где хочешь. Очень много сфер деятельности в Эстонии, где все развивается на высоком уровне. У нас в стране есть все. Мы обладаем всем, о чем может мечтать любой народ, и даже больше, чем когда-либо. Надо учиться ценить все это, что у нас есть, и развивать наше достояние, нашу свободу и защищать ее.
Ирина
- Что бы мы друг другу пожелали в День восстановления независимости? Чтобы жизнь была нормальная, свободная и счастливая. Чтобы можно было говорить свободно и все, что думаешь. А молодым хочу пожелать, чтобы не было войны, нигде и никогда. Мы, взрослые, как-то все это упустили. С независимостью!
Янус
- Я пожелал бы в этот праздник нашим детям интересоваться, что это за историческая дата, что 20 августа произошло с нами и нашей страной. Хочется пожелать, чтобы они знали и ценили то, что было тридцать лет назад, потому что девяносто процентов молодежи не знает об этом. А к нам тогда пришла свобода. Пришла и осталась с нами. И мы свою свободу не отдадим.
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- оккупации
- бывший СССР
- I съезде народных депутатов ЭССР всех уровней, выступающих за единство обновленной Советской федерации
- День восстановления независимости Эстонии