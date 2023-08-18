«Мотоцикл разорвало на две части»: в тяжелом ДТП пострадал человек

Вчера в 19.31 в Пярну у дома на Рижском шоссе, 78 произошло ДТП: 87-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia поворачивал налево и столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом Yamaha YFZ-R1, которым управлял 38-летний мужчина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.