«Мотоцикл разорвало на две части»: в тяжелом ДТП пострадал человек

В четверг, 17 августа, вечером в Пярну в результате тяжелого ДТП пострадал 38-летний мотоциклист. Он был доставлен в больницу.
Вчера в 19.31 в Пярну у дома на Рижском шоссе, 78 произошло ДТП: 87-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia поворачивал налево и столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом Yamaha YFZ-R1, которым управлял 38-летний мужчина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Мотоциклист был доставлен в больницу.
«Мотоцикл разорвала на две части. Судьба мотоциклиста под большим вопросом», - написал в группе «EZ-дуны!» очевидец аварии Олег.