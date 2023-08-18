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«Мотоцикл разорвало на две части»: в тяжелом ДТП пострадал человек

rus.postimees.ee
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ДТП. Фото иллюстративное.
ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

В четверг, 17 августа, вечером в Пярну в результате тяжелого ДТП пострадал 38-летний мотоциклист. Он был доставлен в больницу. 

Вчера в 19.31 в Пярну у дома на Рижском шоссе, 78 произошло ДТП: 87-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia поворачивал налево и столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом Yamaha YFZ-R1, которым управлял 38-летний мужчина, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Мотоциклист был доставлен в больницу.

«Мотоцикл разорвала на две части. Судьба мотоциклиста под большим вопросом», - написал в группе «EZ-дуны!» очевидец аварии Олег. 

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