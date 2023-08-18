Главный режиссер Лиепайского театра Дмитрий Петренко, который был выбран новым худруком Русского театра Эстонии, до конца года планирует совмещать работу в двух театрах.
«Отдай нам Диму» ⟩ Шутка стала реальностью: для нового худрука Русского театра уже нашли учителя эстонского языка
Дмитрий Петренко сказал Rus.LSM.lv, что ему нравится Русский театр Эстонии, иначе он бы не стал там работать. «Ставил в Русском театре спектакль «На привязи» финского драматурга Тумаса Янссона, попутно познакомился с театром, руководством и актерами, и театр предложил мне поучаствовать в конкурсе на должность худрука. Я и решил попробовать», - рассказал он.
Петренко также отметил, что будет учить эстонский язык и ему уже даже нашли педагога. «Требований о знании языка при приеме на работу не было - во всяком случае, у меня наличием каких бы то ни было удостоверений не интересовались. Театр русский, так что не думаю, что мне прямо с первого дня нужно отлично владеть языком», - сказал он.
Директор Лиепайского театра Херберт Лаукштейнс, комментируя новую должность Петренко, сказал, что в Эстонии лучше оборудованы театры, зарплата выше, а в Русском театре Таллинна - хорошая труппа.
По словам Лаукштейнса, весной у Дмитрия была удачная постановка в Русском театре. «Когда я был на премьере, директор театра Светлана Янчек в шутку мне сказала - мол, поделись Димой, отдай его нам. Мы тогда посмеялись, но оказалось, что в каждой шутке есть доля истины. У директора с Петренко уже были к тому моменту переговоры…», - рассказал Херберт Лаукштейнс.