Крупный производитель расширяет свою деятельность в Нарве: появятся десятки новых рабочих мест

Компания Fortaco Estonia OÜ и Systemair AS, владелец недвижимости, в которой располагается Well Technology OÜ, заключили соглашение, согласно которому компания Fortaco Estonia OÜ расширяет свою деятельность в здании Well Technology. Здание находится на территории нарвского промышленного парка Kadastiku. В результате этой сделки Fortaco Estonia увеличивает свою площадь на 8000 квадратных метров, дополняя уже используемые 35 000 квадратных метров в центре Нарвы (на улице Линда) c общей площадью земли около 100 000 квадратных метров. Это еще раз подтверждает позицию Fortaco как одного из крупнейших, гибких и надежных стратегических партнеров по производству компонентов из стали в Европе.