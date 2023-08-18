Выяснилось, какими именами чаще всего называли детей в июле

Зарегистрировано 16 пар близнецов: четыре пары мальчиков, шесть пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 342 рождения, в Харьюмаа - 162, на Хийуммаа - 6, в Ида-Вирумаа - 55, Йыгевамаа - 23, Ярвамаа - 26, Ляэнемаа - 19, Ляэне-Вируммаа - 37, Пылвамаа - 20, Пярнумаа - 49, Рапламмаа - 23 , на Сааремаа - 26, в Тартумаа - 125, Валгамаа - 19, Вильяндимаа - 30 и 18 в Вырумаа.

В июле самыми популярными именами для девочек были София (10), Эмили, Мария (7), Астрид, Миа, Мира и Оливия (5). Мальчиков чаще всего назызвали Давид, Хьюго, Себастьян (7), Адриан, Якоб, Расмус, Робин (6), Яспер, Йоханнес, Карл, Лукас, Матвей и Уку (5).

В июле было заключено 917 браков, из этого числа 70 оформили нотариусы и 90 - священниеи. Было расторгнуто 197 браков, из них 39 нотариально. В июле прошлого года было заключено 1153 брака и 191 расторгнут.

В июле было зарегистрировано 1164 случая смерти по сравнению с 1312 на тот же период прошлого года.