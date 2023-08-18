В Таллинне загорелась крыша автобусного парка, на которой велись ремонтные работы

В 9.13 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в автобусном парке. На крыше велись ремонтные работы, когда загорелись рулоны просмоленного картона и деревянные подставки, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Поскольку на территории автобусного парка находились баллоны с газом и другие легковоспламеняющиеся предметы, на вызов отреагировали в увеличенном составе. Первые спасатели прибыли на место в 9.20 и приступили к тушению огня на крыше.