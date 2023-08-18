Lidl открывает в Эстонии еще один магазин: посетителей ждут спецскидки

В день открытия, 31 августа, только в новом магазине в Пяхклимяэ всех посетителей ждут специальные предложения открытия, а также множество сюрпризов и лотерея. Все нарвские первоклассники по случаю начала их первого учебного года получат от Lidl подарок.

Строительство магазина было природосберегающим, при строительстве соблюдались все требования международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно, и в нем используется только зеленая энергия. Новый магазин имеет просторный торговый зал площадью 1432 квадратных метра и широкие проходы для удобства покупателей.

До магазина легко добраться на общественном транспорте, на велосипеде или на машине. Здание магазина имеет парковку, на которой 127 широких парковочных мест, три из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения и еще три – это семейные парковочные места. К услугам велосипедистов предусмотрена безопасная парковка, рассчитанная на десять велосипедов.

В течение первых четырех недель после открытия покупателей будут радовать особенно выгодные цены и специальные предложения. Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.