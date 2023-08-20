Полное погружение. Уникальный вид спорта, в котором Эстония взяла рекордное количество медалей - что это?

- Да, так и есть. Это разновидность подводного плавания, которое разделяется на скоростные виды и на погружения. Спортивный дайвинг - это плавание в ластах, только с баллонами. Но есть нюансы: важна не только скорость, но и умение думать, анализировать ситуацию, реагировать. Потому что это очень важно для дайвера, иногда нужно оперативно помочь компаньону – ведь по одиночке не погружаются. Если дайвер видит, что напарнику не хватает воздуха или же что-то с оборудованием случилось… На такой случай на баллоне есть специальное приспособление, называется октопус, это запасной регулятор. Октопусом можно помочь напарнику – дать подышать, прийти в себя. Есть даже упражнение для отработки взаимодействия: два спортсмена плывут вместе, один дышит со своего регулятора, а второй на октопусе.