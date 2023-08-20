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Полное погружение. Уникальный вид спорта, в котором Эстония взяла рекордное количество медалей - что это?

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Фото: личный архив Ольги Кутиковой

Спортивный дайвинг – вид спорта, о котором мало кто знает. Возможно, из-за своей специфики, возможно из-за того, что он считается довольно дорогим. Но тем не менее, спортсмены-дайверы у нас есть, а на прошедшем недавно чемпионате мира сборная Эстонии завоевала рекордное количество медалей – 36. Ольга Кутикова – руководитель клуба подводного плавания при спортклубе «Двигатель», где и растят чемпионов (на самом деле, таких клубов в Таллинне два – еще есть «Акваланг» под руководством Татьяны Икконен).

- Спортивный дайвинг не самый популярный вид спорта. Что это такое?

- Да, так и есть. Это разновидность подводного плавания, которое разделяется на скоростные виды и на погружения. Спортивный дайвинг - это плавание в ластах, только с баллонами. Но есть нюансы: важна не только скорость, но и умение думать, анализировать ситуацию, реагировать. Потому что это очень важно для дайвера, иногда нужно оперативно помочь компаньону – ведь по одиночке не погружаются. Если дайвер видит, что напарнику не хватает воздуха или же что-то с оборудованием случилось… На такой случай на баллоне есть специальное приспособление, называется октопус, это запасной регулятор. Октопусом можно помочь напарнику – дать подышать, прийти в себя. Есть даже упражнение для отработки взаимодействия: два спортсмена плывут вместе, один дышит со своего регулятора, а второй на октопусе.

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