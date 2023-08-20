Полное погружение. Уникальный вид спорта, в котором Эстония взяла рекордное количество медалей - что это?

Спортивный дайвинг – вид спорта, о котором мало кто знает. Возможно, из-за своей специфики, возможно из-за того, что он считается довольно дорогим. Но тем не менее, спортсмены-дайверы у нас есть, а на прошедшем недавно чемпионате мира сборная Эстонии завоевала рекордное количество медалей – 36. Ольга Кутикова – руководитель клуба подводного плавания при спортклубе «Двигатель», где и растят чемпионов (на самом деле, таких клубов в Таллинне два – еще есть «Акваланг» под руководством Татьяны Икконен).
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