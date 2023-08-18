Грызня в рядах реформистов: министр климата раскритиковал план автоналога министра экономики

Кроме того, в министерстве рекомендуют рассмотреть вопрос о применении коэффициента понижения налоговой ставки для 6-9-местных автомобилей, учитывая, что такие автомобили приобретаются и используются преимущественно по потребности, например многодетными семьями. В то же время их масса больше, чем у обычного транспортного средства, поэтому налоговая нагрузка на пользователей таких автомобилей может быть неоправданно высокой.

При подготовке проекта в министерстве считают целесообразным провести анализ воздействия, который бы включал влияние нового налога на жизнедеятельность людей и бизнес в сочетании с другими планируемыми налоговыми изменениями - НСО, подоходным налогом - а также с учетом скорого применения принципов торговли квотами на автомобильный транспорт.

«Считаем важным, чтобы при разработке законопроекта учитывались социально-экономические эффекты автоналога на более уязвимые группы населения, включая людей с особыми потребностями и малообеспеченные домохозяйства в сельской местности, где, в том числе, недостаточно развито транспортное сообщение и, следовательно, ограничена доступность и прочих коммунальных услуг. Рассматриваемый анализ воздействия позволит государству более точно нацелить и при необходимости оснастить соответствующие меры по смягчению последствий», - сказал Михал.

В середине июля Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект, на основании которого для значительной части эстонских транспортных средств будет установлен автомобильный налог.

В плане развития представлены две возможные модели расчета налога. Первая модель более широко основана на глобальном и локальном воздействии автомобиля на окружающую среду - во время производства, потребления, утилизации, а вторая - более узко, фокусируясь только на выбросах CO2 во время использования транспортного средства.

При введении налога на транспортные средства министерство хочет уделить особое внимание проблеме автомобилей с приостановленной регистрацией, предусмотрев двухлетний переходный период для налогообложения соответствующих автомобилей. В Эстонии насчитывается около 300 000 автомобилей с приостановленной регистрацией, и это число постоянно растет.

Согласно плану, автомобильный налог вступит в силу с 1 июля следующего года.