Грызня в рядах реформистов: министр климата раскритиковал план автоналога министра экономики

Министр климата Кристен Михал направил письмо в Министерство финансов, в котором заявил, что ни один из предложенных вариантов автомобильного налога не является приемлемым.
По словам министра климата Кристена Михала (Партия реформ), предложенные в законопроекте о налоге на транспортные средства решения не отвечают климатическим целям, то есть не делают автопарк Эстонии более экологичным.
«Мы считаем, что для достижения цели налог на автомобили должен в гораздо большей степени учитывать показатели, связанные с воздействием транспортного средства на окружающую среду», - написал министр климата в письме, направленном министру финансов Марту Вырклаэву (Партия реформ).
Михал хочет ввести налог на основе CO2
Михал отмечает, что при правильном расчете автоналог поспособствует сокращению использования автомобилей и ускорит переход к более устойчивому автопарку. «Однако значительное сокращение выбросов CO2 произойдет только в том случае, если структура налога будет большей мере основываться на потребностях достижения экологических и климатических целей. Если выбросы автомобилей не сократятся, вполне вероятно, что в конце этого десятилетия государству придется покупать квоты на выбросы на десятки миллионов евро, чтобы компенсировать выброс большего количества CO2, чем было обещано», - подчеркнул министр климата.
В то же время в Министерстве климата поддерживают принцип, согласно которому при первой регистрации в Эстонии как нового, так и подержанного транспортного средства уплачивается регистрационный налог. В министерстве также считают важным, чтобы в качестве базы налога учитывался только показатель СО2.
Также в министерстве подчеркивают, что учет фактора возраста в регистрационном налоге стимулирует ввоз старых автомобилей. «Прежде всего, учитывая, что с годами требования, касающиеся выбросов транспортных средств, становятся все более и более строгими, старые автомобили сильнее загрязняют окружающую среду. Средний возраст эстонского автопарка уже является одним из самых высоких в Европейском союзе, и введение налога не должно привести к увеличению среднего возраста, а наоборот. Поэтому мы никоим образом не поддерживаем учет возрастной составляющей в регистрационном налоге», - подчеркнул Михал.
Кроме того, в министерстве рекомендуют рассмотреть вопрос о применении коэффициента понижения налоговой ставки для 6-9-местных автомобилей, учитывая, что такие автомобили приобретаются и используются преимущественно по потребности, например многодетными семьями. В то же время их масса больше, чем у обычного транспортного средства, поэтому налоговая нагрузка на пользователей таких автомобилей может быть неоправданно высокой.
При подготовке проекта в министерстве считают целесообразным провести анализ воздействия, который бы включал влияние нового налога на жизнедеятельность людей и бизнес в сочетании с другими планируемыми налоговыми изменениями - НСО, подоходным налогом - а также с учетом скорого применения принципов торговли квотами на автомобильный транспорт.
«Считаем важным, чтобы при разработке законопроекта учитывались социально-экономические эффекты автоналога на более уязвимые группы населения, включая людей с особыми потребностями и малообеспеченные домохозяйства в сельской местности, где, в том числе, недостаточно развито транспортное сообщение и, следовательно, ограничена доступность и прочих коммунальных услуг. Рассматриваемый анализ воздействия позволит государству более точно нацелить и при необходимости оснастить соответствующие меры по смягчению последствий», - сказал Михал.
В середине июля Министерство финансов направило на согласование намерение разработать законопроект, на основании которого для значительной части эстонских транспортных средств будет установлен автомобильный налог.
В плане развития представлены две возможные модели расчета налога. Первая модель более широко основана на глобальном и локальном воздействии автомобиля на окружающую среду - во время производства, потребления, утилизации, а вторая - более узко, фокусируясь только на выбросах CO2 во время использования транспортного средства.
При введении налога на транспортные средства министерство хочет уделить особое внимание проблеме автомобилей с приостановленной регистрацией, предусмотрев двухлетний переходный период для налогообложения соответствующих автомобилей. В Эстонии насчитывается около 300 000 автомобилей с приостановленной регистрацией, и это число постоянно растет.
Согласно плану, автомобильный налог вступит в силу с 1 июля следующего года.