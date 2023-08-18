У страха глаза велики: жителей Ляэне-Вирумаа пугают фосфоритными карьерами

Тема разработки фосфоритных карьеров, вновь ставшая актуальной в начале текущего года, оказала на удивление значительное влияние на рынок недвижимости в Ляэне-Вирумаа.
«Поскольку идея добычи фосфоритов в настоящее время остается всего лишь идеей, мы не можем сказать, где будет заложен будущий рудник, и как будет вестись разработка крупных месторождений. Однако подобная перспектива уже отпугнула многих потенциальных покупателей, нацеленных на приобретение дома или участка в Ляэне-Вирумаа. Люди откладывают решение о покупке, невзирая на доступные цены», – объяснил руководитель северного и восточного регионального направления Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп.
«Торговля недвижимостью в городах не изменилась, поскольку все понимают, что никто не будет копать карьер в парке Гагарина в Тапа или на площади Туру в Раквере. Проблемы возникают в сельской местности, поскольку в теории существует риск того, что на заднем дворе будущего хутора или жилого дома начнется масштабное строительство большого карьера, которое будет круглосуточно сопровождаться невыносимым шумом и приведет к загрязнению воздуха», - сказал он.
«Некоторых людей совсем не волнует этот вопрос, однако многие заинтересованные покупатели либо откладывают свое решение, либо вообще отказываются от мечты о вожделенном хуторе на лоне природы и покупают себе жилье в населенном пункте, то есть в городе, поселке или крупной деревне», - добавил Раттасепп.