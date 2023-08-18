У страха глаза велики: жителей Ляэне-Вирумаа пугают фосфоритными карьерами

«Поскольку идея добычи фосфоритов в настоящее время остается всего лишь идеей, мы не можем сказать, где будет заложен будущий рудник, и как будет вестись разработка крупных месторождений. Однако подобная перспектива уже отпугнула многих потенциальных покупателей, нацеленных на приобретение дома или участка в Ляэне-Вирумаа. Люди откладывают решение о покупке, невзирая на доступные цены», – объяснил руководитель северного и восточного регионального направления Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп.

«Торговля недвижимостью в городах не изменилась, поскольку все понимают, что никто не будет копать карьер в парке Гагарина в Тапа или на площади Туру в Раквере. Проблемы возникают в сельской местности, поскольку в теории существует риск того, что на заднем дворе будущего хутора или жилого дома начнется масштабное строительство большого карьера, которое будет круглосуточно сопровождаться невыносимым шумом и приведет к загрязнению воздуха», - сказал он.