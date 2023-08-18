Видео ⟩ Эстонские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы!

В крайне захватывающем полуфинале эстонки обыграли англичанок 66:65. Победу принес точный штрафной бросок Норы-Лийс Вейсберг за 24 секунды до финального свистка.

Разница могла быть больше, но Эмма-Миа Кюттис пропустила два штрафных броска за 9 секунд до конца времени. К счастью, соперницы уже не смогли дотянуться до корзины.

Лаура Лийза Грюнманн стала лучшей в эстонской команде, набрав 16 очков. Вейсберг добавила 13 очков, Кюттис и Лиза Сирги - 12 очков. Последняя из них также набрала 19 (!) подборов.

В сегодняшнем полуфинале они встретятся с Черногорией. Победа обеспечит место в сильнейшем дивизионе А на следующий год. На ступень выше поднимутся три лучшие команды.