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Экспертиза установила причину смерти мужчины, которого столкнули в бассейн пярнуского аквапарка

Лаури Хабакук
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Спа-центр Tervise Paradiis.
Спа-центр Tervise Paradiis. Фото: Erakogu

В марте этого года в пярнуском спа-центре Tervise Paradiis утонул 27-летний Кристьян. Сегодня стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы прокуратуры.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 27-летнего молодого человека стало механическое удушение в результате утопления в воде, - заявил прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Ольгерд Петерселль. - В ходе экспертизы не удалось выявить состояние здоровья, предшествовавшее утоплению».

Досудебное производство еще продолжается. Петерселль заявил, что, поскольку доказательства еще собираются, он не принял окончательного процессуального решения. Обвинение пока никому не предъявлено.

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