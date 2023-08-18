В марте этого года в пярнуском спа-центре Tervise Paradiis утонул 27-летний Кристьян. Сегодня стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы прокуратуры.
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Экспертиза установила причину смерти мужчины, которого столкнули в бассейн пярнуского аквапарка
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 27-летнего молодого человека стало механическое удушение в результате утопления в воде, - заявил прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Ольгерд Петерселль. - В ходе экспертизы не удалось выявить состояние здоровья, предшествовавшее утоплению».