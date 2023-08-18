Инфляция в еврозоне: показатели Эстонии не перестают удивлять

Самыя высокая инфляция была по-прежнему зафиксирована в Венгрии, где она составила 17,5 процента. В Эстонии годовая инфляция за тот же период упала с 9 до 6,2 процента. В июле 2022 года уровень инфляции составлял в Эстонии целых 23,2 процента, в ЕС 9,8 процента, а в еврозоне 8,9 процента, сообщает Eurostat.

В тех странах еврозоны, данными по которым располагает Eurostat, в июле самую низкую инфляцию зафиксировали в Бельгии (1,7 процента). За ней следовали Люксембург (2 процента) и Испания (2,1 процента). После Венгрии самая высокая инфляция зафиксирована в Словакии и Польше (10,3 процента).

По сравнению с июнем годовая инфляция замедлилась в 19 странах, ускорилась в семи и не изменилась в одной.

В июле инфляция ускорилась в еврозоне преимущественно за счет услуг (2,47 процентных пункта), а также продовольственных товаров, напитков и табачных изделий (2,20 процентных пункта) и промышленных товаров (1,26 пункта). Влияние цен на энергоносители было отрицательным и составило -0,62 процентных пункта.