Дипломатам в Таллинне придется научиться пользоваться общественным транспортом

По словам вице-мэра Владимира Света, вступившее этим летом в силу изменение затрагивает проживающих в Таллинне дипломатов и членов их семей - в общей сложности около пятисот человек.

«Мы предварительно обсудили введение изменений с Министерством иностранных дел и посольствами. Действовавший до сих пор порядок был достаточно редким в мировой практике и затрагивал организацию парковки более чем двухсот автомобилей, принадлежащих дипломатическим представительствам. Радует интерес сотрудников зарубежных представительств к использованию общественного транспорта. На данный момент аккаунт для оформления единой зеленой карты открыли 210 сотрудников посольств или их близкие, что дает им право на бесплатный проезд», - сказал Свет.

Согласно вступившему в силу 1 июля порядку, освобождение от оплаты парковки сохраняется для автомобилей дипломатических представительств с регистрационными номерами серии CMD, таких автомобилей в Таллинне в общей сложности 33. Это автомобили, которые используют руководители дипломатического представительства или послы. На автомобили с номерными знаками серий CD и AT право бесплатной парковки в Таллинне больше не распространяется.