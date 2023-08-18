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ЖИТЕЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ ⟩ В столичном районе из кранов текла вода с кусками ржавчины

Лийза Эхамаа
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Жители Нымме недовольны качеством воды.
Жители Нымме недовольны качеством воды. Фото: Tairo Lutter

В марте водоснабжение Ныммеского района было переведено на питьевую воду с водоочистной станции Юлемисте, но, по словам некоторых жителей Нымме, после испытаний их вода не восстановилась. По данным Департамента здоровья, все пробы воды в порядке и соответствуют требованиям правил питьевой воды.

Жительница Нымме Айме живет на улице Пихлака уже почти 30 лет и всегда отзывалась о грунтовой воде только положительно. «Наша вода была холодной и свежей. Это именно такая вода, которую хотелось пить», - описывает она. Рассказ Айме подтверждает ее сосед Энно, который также живет в Нымме уже несколько десятилетий. Оба они утверждают, что с марта ситуация изменилась.

Ржавая питьевая вода

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