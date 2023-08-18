ЖИТЕЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ ⟩ В столичном районе из кранов текла вода с кусками ржавчины

Жительница Нымме Айме живет на улице Пихлака уже почти 30 лет и всегда отзывалась о грунтовой воде только положительно. «Наша вода была холодной и свежей. Это именно такая вода, которую хотелось пить», - описывает она. Рассказ Айме подтверждает ее сосед Энно, который также живет в Нымме уже несколько десятилетий. Оба они утверждают, что с марта ситуация изменилась.