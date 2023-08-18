Жителей Тарту снабжала электричеством обанкротившаяся электростанция

Примерно в двадцати километрах к западу от Тарту находится небольшой поселок с летним садом, прославленный ансамблем Fix – Улила. Первое историческое упоминание этого места появляется на три века раньше, чем Эльва, и на протяжении более тридцати лет оно имело жизненно важное значение для тартусцев как дачный пригород, потому что электростанция, построенная в Улила 100 лет назад, давала свет университетскому городу и заставляла работать машины.
Улила стал заметен на ниве энергетике в начале 1920-х годов. Размышляя о том, как использовать большое торфяное болото, предприимчивый Пеэтер Муна, купивший поместье Юленурме, а затем и поместье Сууре-Улила, загорелся бизнес-идеей начать производить электричество для Тарту, используя торф для отопления.