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Жителей Тарту снабжала электричеством обанкротившаяся электростанция

Райму Хансон
, журналист
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После войны на руинах взорванной электростанции была построена небольшая электростанция, а позже к ней пристроены мастерские и гаражи. Мост для перевозки торфяной продукции был построен два года назад. В левом верхнем углу – жилой дом, в котором до войны располагался дом работников электростанции.
После войны на руинах взорванной электростанции была построена небольшая электростанция, а позже к ней пристроены мастерские и гаражи. Мост для перевозки торфяной продукции был построен два года назад. В левом верхнем углу – жилой дом, в котором до войны располагался дом работников электростанции. Фото: Kristjan Teedema

Примерно в двадцати километрах к западу от Тарту находится небольшой поселок с летним садом, прославленный ансамблем Fix – Улила. Первое историческое упоминание этого места появляется на три века раньше, чем Эльва, и на протяжении более тридцати лет оно имело жизненно важное значение для тартусцев как дачный пригород, потому что электростанция, построенная в Улила 100 лет назад, давала свет университетскому городу и заставляла работать машины.

Улила стал заметен на ниве энергетике в начале 1920-х годов. Размышляя о том, как использовать большое торфяное болото, предприимчивый Пеэтер Муна, купивший поместье Юленурме, а затем и поместье Сууре-Улила, загорелся бизнес-идеей начать производить электричество для Тарту, используя торф для отопления.

По словам исследователя и куратора Эстонского музея под открытым небом Эльви Нассар, в годы Первой мировой войны предприимчивый Пеэтер Муна основал торфяной кооператив Юленурме и Улила, который в 1921 году был реорганизован в паевое общество «Электрического и торфяного производства в Юленурме и Улила». Цель состояла в том, чтобы построить большую электростанцию, вторую электростанцию ​​в Эстонии после Таллиннской электростанции.

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