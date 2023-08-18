Возможно только в России: футболист пришел на тренировку с гранатой

Он рассказал порталу Championat, что «размахивал» взрывным устройством во время тренировки команды.

«Я взял с собой на тренировку светошумовую гранату. Она пластиковая, стоила 500 рублей. Ее можно купить в магазине. Снимаешь предохранительно-пусковой механизм, бросаешь ее, и граната взрывается ярким светом, — хвастался Фролов. – Обычно это безопасно. Но люди, увидев гранату, были в шоке. Особенно когда она была в руках у вратаря. Перед тренировкой одну взорвали – весело было».

Светошумовая граната – одно из спецсредств несмертельного действия, оказывающее на человека светозвуковое и осколочное воздействие. Состоят на вооружении вооружённых сил, правоохранительных органов и спецслужб. Однако взрыв может повредить слух, вызвать ушное кровотечение и временную слепоту.

Фролов рассказал, что также дал гранату товарищу по команде Александру Коваленко, но тот не решился ее применить.

«Он начал волноваться. В конце концов я сам все сделал. Он испугался, но в конце концов бросил ее. Произошел взрыв», — сказал вратарь.