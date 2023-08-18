В рамках года Зеленой столицы в Таллинне установят павильоны для отдыха

Павильоны будут установлены на парковочных местах и в зависимости от их местоположения предложат место для отдыха, укрытие от солнца или парковочное место для велосипеда. Установка павильонов начнется на этой неделе.

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, павильоны появятся в городе с той целью, чтобы создать места, где пешеходы смогут отдохнуть, почитать книгу, или пообедать. Он отметил, что они придадут новый смысл некоторым невзрачным локациям в городе. «В этом году мы также протестируем павильоны на широких тротуарах, где до сих пор имелись проблемы с незаконной парковкой автомобилей», - добавил Свет.

По его словам, таким образом можно будет вернуть пространство пешеходам, а также обогатить уличное пространство новыми функциями.

Павильоны привнесут в городское пространство функции, которые в ряде мест города отсутствуют. В них можно будет отдохнуть, спрятаться в тени от палящего солнца или припарковать велосипед.

Автор эскиза павильонов Кейти Лиге рассказала, что в дизайне объектов учитывалась цветовая гамма, совместимая с конкретным местом их установки и городским пространственным контекстом.

Автор озеленения павильонов Вивиан Вески, подчеркнула, что виды растений для павильонов будут выбраны конкретно для участка, с учетом городской среды, ее микроклимата и условий освещения. «Например, стоянка у Музея здравоохранения на улице Лай благоустроена отечественными ягодными кустарниками и травами, а цветовая гамма парковки, запланированной перед зданием городской управы, соответствует городской символике», - сказала она.

Дизайн павильонов модулярный и ориентируется на размер парковочных мест - один модуль помещается ровно на одно парковочное место.

Павильоны стали продолжением начатого в прошлом году проекта мини-парков на перекрестке улицы Сакала и Пярнуского шоссе, на углу улицы Отса и Пярнуского шоссе и рядом с музеем Каламая.

Объекты спроектированы в рамках проекта «Зеленый след» программы «Таллин - Зеленая столица Европы 2023». Авторы проекта павильонов: Кейти Лиге, Майре Суйметс и Вивиан Вески.