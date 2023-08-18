Мчался со скоростью 200 км/ч: оправдания водителя не помогли ему избежать тюрьмы

Вечером 10 августа патрульные полицейские занимались своим обычным надзором за дорожным движением на шоссе Таллинн-Нарва, когда в какой-то момент заметили, что навстречу им на большой скорости несется Mercedes Benz.

Скорость автомобиля была зафиксирована на уровне 196 км/ч, т.е. водитель превысил скорость более чем на 80 км/ч. Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 110 км/ч.

Полицейские приказали водителю Mercedes остановиться, и он был задержан на месте. У 22-летнего водителя уже было действующее наказание за превышение скорости.

В субботу, 12 августа, нарушитель ПДД предстал перед Вируским уездным судом. Молодой человек в качестве оправдания заявил, что когда чувства и эмоции переполняют его, он отправляется на шоссе, чтобы успокоиться.

Безусловно, такое оправдание не может послужить объяснением для такого опасного превышения скорости, поэтому молодой человек мог подумать над своим поведением и заглушить эмоции в Вируской тюрьме, поскольку суд приговорил его за превышение скорости к пяти суткам ареста.

Кроме того, в течение следующих шести месяцев он будет пешеходом, а потом он должен будет вновь сдать экзамен в Транспортном департаменте.