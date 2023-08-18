SEB: стажеры хотят получать за практику по специальности хотя бы минимальную зарплату

Разные ожидания были заметны среди разных групп людей. 32 процента мужчин, участвовавших в исследовании, обнаружили, что оплата за стажировку могла бы превышать 1000 евро, в то время как такое же мнение имели только 24 процента женщин.

В то время как в других возрастных группах этот же показатель остается ниже 30 процентов, 34 процента респондентов среди 18-29-летних считают, что нетто оплата, полученная за стажировку, могла бы составлять 1000 евро. Согласно опросу, девять процентов участников исследования не считают оплату за стажировку важной.

Хотя девять процентов участвовавших в исследовании не считали важным оплату за стажировку, были и те, кто отказался проходить профессиональную стажировку из-за того, что предлагаемая стажировка была неоплачиваемой - так заявили семь процентов респондентов. 11 процентов опрошенных не успели пройти профессиональную стажировку из-за полного рабочего места.

По словам директора отдела персонала и обучения SEB Маргит Пугал, вполне понятно, что полноценная стажировка подразумевает оплату.