SEB: стажеры хотят получать за практику по специальности хотя бы минимальную зарплату

Почти половина участников опроса, организованного SEB, согласны, что оплата, полученная за стажировку, при работе на условиях полного рабочего дня может составлять минимальную заработную плату, то есть по закону 689,92 евро нетто. Однако более четверти респондентов считают, что оплата могла бы превышать 1000 евро нетто.
Разные ожидания были заметны среди разных групп людей. 32 процента мужчин, участвовавших в исследовании, обнаружили, что оплата за стажировку могла бы превышать 1000 евро, в то время как такое же мнение имели только 24 процента женщин.
В то время как в других возрастных группах этот же показатель остается ниже 30 процентов, 34 процента респондентов среди 18-29-летних считают, что нетто оплата, полученная за стажировку, могла бы составлять 1000 евро. Согласно опросу, девять процентов участников исследования не считают оплату за стажировку важной.
Хотя девять процентов участвовавших в исследовании не считали важным оплату за стажировку, были и те, кто отказался проходить профессиональную стажировку из-за того, что предлагаемая стажировка была неоплачиваемой - так заявили семь процентов респондентов. 11 процентов опрошенных не успели пройти профессиональную стажировку из-за полного рабочего места.
По словам директора отдела персонала и обучения SEB Маргит Пугал, вполне понятно, что полноценная стажировка подразумевает оплату.
«Как правило, компании предлагают стажировки летом. Это также единственное время, когда студенты могут и предпочитают работать полный рабочий день, чтобы получить ценный опыт работы и зарабатывать деньги самостоятельно. Помимо ранее упомянутого, мотивация молодых людей также выше в случае оплачиваемой стажировки, а значит, и возможности получить реальный опыт работы. Интересно отметить, что разница между ожиданиями женщин и мужчин заметна уже тогда, когда речь идет об ожидаемой оплате за стажировку, которое зачастую еще больше увеличивается при выходе на рынок труда», - пояснила Пугал.