Прощайте, супернизкие цены: завтра электричество станет еще дороже

Самой высокой - 212,31 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу с 11 до 12 часов, а самой низкой - с 4 до 5 часов, когда она упадет до 96,92 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в субботу 130,59 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. В Финляндии цена составит 120,51 евро, на 7,7 процента меньше, чем в странах Балтии.

В июле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 79,56 евро за мегаватт-час, что на 65,9 процента ниже, чем в июле 2022 года, когда средняя месячная цена составила 233,21 евро за мегаватт-час. По сравнению с июнем средняя биржевая цена в июле упала на 13,6 процента.