Отправившиеся на чемпионат мира легкоатлеты вместо Будапешта приземлились в Братиславе

Это должен был быть обычный рейс Ryanair из Арланды в столицу Венгрии Будапешт. Но начался шторм. Самолет был вынужден облетать грозу и направился вовсе в Словакию – в аэропорт Братиславы.

«Мы облетели грозу, потому что молния попала прямо в здание аэропорта. Было немного неприятно», - рассказала одна их спортсменок сборной Мая Оскаг.

Выйдя из самолета, все оказались в замешательстве.

«Поначалу я не поняла, что мы находимся в другом государстве», - сказала 20-летняя спортсменка. Она призналась, что не любит летать. Особенно в шторм. «Смотрела в иллюминатор, видела молнии и думала – мы вообще долетим?» - делилась она эмоциями.

В Братиславе спортсменам пришлось несколько часов ждать, пока за ними приедет присланный из Будапешта автобус.

«Все были голодными, так что особого удовольствия не было. В аэропорту было очень тихо, кроме нас, почти никого не было», - рассказала спортсменка.

В два ночи следующего дня шведы все же добрались до отеля в Будапеште.

«Настоящее приключение. Уже сейчас, вспоминая все это, можно улыбнуться. Всегда что-то может пойти не так», - заключила Оскаг.