Отправившиеся на чемпионат мира легкоатлеты вместо Будапешта приземлились в Братиславе

Часть шведской сборной, которая в среду вылетела из Швеции на чемпионат мира по легкой атлетике, пережила настоящее потрясение.
Это должен был быть обычный рейс Ryanair из Арланды в столицу Венгрии Будапешт. Но начался шторм. Самолет был вынужден облетать грозу и направился вовсе в Словакию – в аэропорт Братиславы.
«Мы облетели грозу, потому что молния попала прямо в здание аэропорта. Было немного неприятно», - рассказала одна их спортсменок сборной Мая Оскаг.
Выйдя из самолета, все оказались в замешательстве.
«Поначалу я не поняла, что мы находимся в другом государстве», - сказала 20-летняя спортсменка. Она призналась, что не любит летать. Особенно в шторм. «Смотрела в иллюминатор, видела молнии и думала – мы вообще долетим?» - делилась она эмоциями.
В Братиславе спортсменам пришлось несколько часов ждать, пока за ними приедет присланный из Будапешта автобус.
«Все были голодными, так что особого удовольствия не было. В аэропорту было очень тихо, кроме нас, почти никого не было», - рассказала спортсменка.
В два ночи следующего дня шведы все же добрались до отеля в Будапеште.
«Настоящее приключение. Уже сейчас, вспоминая все это, можно улыбнуться. Всегда что-то может пойти не так», - заключила Оскаг.
Чемпионат мира по легкой атлетике начнется завтра.