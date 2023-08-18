Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, Анна Мажаева и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 18 августа: 200 жалоб на некомпетентность медиков в год, Нарвское горсобрание не стало переименовывать 4 улицы, в Таллинне еженедельно проходит групповой заезд Freeskate Movement
Сегодня в выпуске:
- Порядка двухсот жалоб на врачебную некомпетентность поступает ежегодно в экспертную комиссии по качеству медицинских услуг. На что жалуются жители Эстонии в соцсетях и куда обращаться в случае медицинской ошибки - разбирался наш корреспондент
- Коротко по стране: Эстония в топ-10 лучших стран для удаленной работы, в копченой рыбе Kõrveküla Kalatööstus обнаружена листерия, шакалы, барсуки и косули пришли в Музей под открытым небом
- Нарвское горсобрание не стало переименовывать улицы Юханова, Бастракова, Графова и Горбача. Все подробности в материале нашего специального корреспондента
- 541-й день войны: США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Хроника войны в Украине - в нашем материале
- Мировые новости: о возможном закрытии границ с Белоруссией, вспышка сальмонеллеза в Австрии и в Италии снова открыли «Дорогу любви» для посетителей
- В Таллинне еженедельно проходит групповой заезд роллеров Freeskate Movement, в котором приняла участие наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 18 августа.