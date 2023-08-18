В Латвии за шпионаж в пользу России задержан таксист, контактировавший с «Антифашистами Прибалтики»

Как сообщили в СГБ, в поле ее зрения попал гражданин Латвии, который систематически и целенаправленно собирал и передавал членам организации информацию о событиях в стране, которая может быть использована против интересов национальной безопасности Латвии. 15 августа СГБ задержала этого человека по подозрению в шпионаже в пользу России.

В ходе расследования СГБ установила, что данный гражданин поддерживал регулярные контакты с членами преступной организации «Антифашисты Прибалтики».

Он передавал им информацию о личном составе и технике вооруженных сил стран-союзников, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне для дронов, других стратегически важных объектах на территории Латвии, а также данные о физических и юридических лицах в Латвии, поддерживающих Украину и выступающих против российской агрессии.

Эти действия таксист осуществлял и по собственной инициативе, и выполняя конкретные задания «Антифашистов Прибалтики». Получению информации способствовала его работа в качестве таксиста, которая позволяла ему относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.

Задержанный подозревается в преступлениях по части 1 статье 85 Уголовного закона - незаконный сбор и передача информации иностранной спецслужбе по ее поручению через другое лицо.

За эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор сроком до трех лет.