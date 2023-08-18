В Латвии за шпионаж в пользу России задержан таксист, контактировавший с «Антифашистами Прибалтики»

Продолжая расследование антигосударственной деятельности преступной организации «Антифашисты Прибалтики» в Telegram, Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала таксиста по подозрению в шпионаже в пользу России.
Как сообщили в СГБ, в поле ее зрения попал гражданин Латвии, который систематически и целенаправленно собирал и передавал членам организации информацию о событиях в стране, которая может быть использована против интересов национальной безопасности Латвии. 15 августа СГБ задержала этого человека по подозрению в шпионаже в пользу России.
В ходе расследования СГБ установила, что данный гражданин поддерживал регулярные контакты с членами преступной организации «Антифашисты Прибалтики».
Он передавал им информацию о личном составе и технике вооруженных сил стран-союзников, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне для дронов, других стратегически важных объектах на территории Латвии, а также данные о физических и юридических лицах в Латвии, поддерживающих Украину и выступающих против российской агрессии.
Эти действия таксист осуществлял и по собственной инициативе, и выполняя конкретные задания «Антифашистов Прибалтики». Получению информации способствовала его работа в качестве таксиста, которая позволяла ему относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.
Задержанный подозревается в преступлениях по части 1 статье 85 Уголовного закона - незаконный сбор и передача информации иностранной спецслужбе по ее поручению через другое лицо.
За эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор сроком до трех лет.
15 августа одновременно с задержанием СГБ провела по месту жительства таксиста процессуальные действия, в ходе которых были найдены несколько носителей информации, а также символы прокремлевских идеологических убеждений - флаги России и СССР.
17 августа суд заключил подозреваемого под стражу в качестве меры пресечения.
Дело против «Антифашистов Прибалтики» было начато 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью на территории Латвии и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием телеграм-канала и других каналов аналогичного содержания. Первоначально дело было возбуждено за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а позже квалификация преступления была изменена, поскольку информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступления были совершены в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.
По имеющейся у СГБ информации, преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, которые создали канал «Антифашисты Прибалтики» и несколько связанных каналов на платформе Telegram.
С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.