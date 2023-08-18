Педагоги Эстонии: за развитием школ в первую очередь стоят люди, а не технологии

Доцент Института компьютерных наук Тартуского университета Яан Ару поднял вопрос, является ли умная школа - школой с большим количеством умных гаджетов. Он сам же дал ответ, что не в обязательном порядке так.

«Школа моей мечты - это та, которая учит детей справляться с трудностями, управлять собой. А умные дети сами умеют выбирать, когда им нужны технологии, гаджеты, искусственный интеллект. Они умеют ими пользоваться и знают, когда и зачем они нужны. Это умная школа», - сказал Ару.

Важно уметь отдыхать

Педагог и психолог Андеро Терас прокомментировал выгорание учителей и подчеркнул, что если учитель начинает выгорать, важно знать, на какой стадии он находится. «Выгорание часто определяется, когда человек уже не способен функционировать. Вы должны начать замечать первые признаки выгорания, когда выставляете оценки в самый разгар дня вместо того, чтобы занимаясь творческими делами», - сказал Терас.

По его словам, важное умение - умение взять отпуск. «Не нужно бояться, если вам нужен лишний выходной или последний час работы для себя. Еще одно важное качество работника - быть на коллективном уровне. Вы должны прислушаться к коллеге, который говорит вам, что вам тяжело в последнее время. Возможно, вы что-то можете сделать по-другому. И не нужно посылать этого коллегу “на все четыре стороны”», - сказал Терас.

«Умную» зависимость нужно лечить по-умному