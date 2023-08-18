Педагоги Эстонии: за развитием школ в первую очередь стоят люди, а не технологии

На крупнейшем в Эстонии мероприятии для работников образования Haridustreff, которое состоялось в четверг в Пайде, около 700 работников в сфере образования пришли к выводу, что развитие школ зависит не столько от информационных технологий, сколько от учеников и учителей.
Доцент Института компьютерных наук Тартуского университета Яан Ару поднял вопрос, является ли умная школа - школой с большим количеством умных гаджетов. Он сам же дал ответ, что не в обязательном порядке так.
«Школа моей мечты - это та, которая учит детей справляться с трудностями, управлять собой. А умные дети сами умеют выбирать, когда им нужны технологии, гаджеты, искусственный интеллект. Они умеют ими пользоваться и знают, когда и зачем они нужны. Это умная школа», - сказал Ару.
Важно уметь отдыхать
Педагог и психолог Андеро Терас прокомментировал выгорание учителей и подчеркнул, что если учитель начинает выгорать, важно знать, на какой стадии он находится. «Выгорание часто определяется, когда человек уже не способен функционировать. Вы должны начать замечать первые признаки выгорания, когда выставляете оценки в самый разгар дня вместо того, чтобы занимаясь творческими делами», - сказал Терас.
По его словам, важное умение - умение взять отпуск. «Не нужно бояться, если вам нужен лишний выходной или последний час работы для себя. Еще одно важное качество работника - быть на коллективном уровне. Вы должны прислушаться к коллеге, который говорит вам, что вам тяжело в последнее время. Возможно, вы что-то можете сделать по-другому. И не нужно посылать этого коллегу “на все четыре стороны”», - сказал Терас.
«Умную» зависимость нужно лечить по-умному
Популяризаторы науки Айгар Вайгу и Андрес Юуур обсудили, как отучить школьников от телефонов. «Если вы отрываете детей от телефона, вы должны предложить им взамен альтернативное занятие, потому что природа не терпит пустого места. Если ребенок не получит такой альтернативы, то он снова возьмет в руки телефон», - рассуждали Вайгу и Юуур.
«Телефон подобен королевскому колокольчику, с помощью которого можно вызывать различных слуг. Отняв у детей этот колокольчик, мы можем дать им ifyc ghjzdbn ответственность. Например, если мы организуем мероприятие в школе, мы должны спросить себя, можем ли мы передать организаторскую деятельность детям, которые прекрасно справятся с ней без телефона», - подытожили Вайгу и Юуур.
Образовательная жизнь нуждается в инновациях
Одна из организаторов образовательной встречи Лилиан Промет рассказала, что за последние годы в обществе произошли большие изменения и сейчас наступило революционное время. Эстонская система образования требует инноваций.
Требования, предъявляемые к учителям, постоянно растут: изменение учебных планов, инклюзивное образование, отношения с родителями и инновации в технологиях, таких как Chat GPT.
«Чтобы справиться с быстро меняющимся миром, педагоги, школы и государство должны стать более сильными лидерами. Более сильными лидерами с точки зрения психического и физического здоровья, более сильными лидерами с точки зрения передачи знаний и более сильными лидерами с точки зрения передачи социальны навыков», - сказала Лилиан Промет.
Образовательную встречу уже второй год организует Meaningful Talks OÜ.