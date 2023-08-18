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В Эстонии проходит неформальная встреча премьер-министров трех стран Балтии

BNS
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Флаги Эстонии, Литвы и Латвии.
Флаги Эстонии, Литвы и Латвии. Фото: Peeter Langovits / Postimees

В Центре Арво Пярта в пятницу утром открылась ежегодная неформальная встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы.

Традиционные летние встречи глав правительств трех стран всегда принимает страна, председательствующая в Балтийском совете министров, и в этом году это Эстония.

«Это хорошая возможность поговорить на важные для нас темы в неформальной обстановке. Помимо прочего, я надеюсь услышать больше от моих коллег о том, что происходит на белорусской границе. И я познакомлю Кришьяниса Кариньша и Ингриду Шимоните с Соомаа и городом Вильянди, где я в детстве проводила все лето», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Встречи премьер-министров в рамках Балтийского совета министров проходят несколько раз в год. В последний раз лидеры трех стран встречались в таком формате в Таллинне 12 мая.

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