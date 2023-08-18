В Эстонии проходит неформальная встреча премьер-министров трех стран Балтии

Традиционные летние встречи глав правительств трех стран всегда принимает страна, председательствующая в Балтийском совете министров, и в этом году это Эстония.

«Это хорошая возможность поговорить на важные для нас темы в неформальной обстановке. Помимо прочего, я надеюсь услышать больше от моих коллег о том, что происходит на белорусской границе. И я познакомлю Кришьяниса Кариньша и Ингриду Шимоните с Соомаа и городом Вильянди, где я в детстве проводила все лето», - сказала премьер-министр Кая Каллас.