В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Таллинна, которая родилась, выросла и живет в Эстонии, – маклер-консультант по недвижимости Лаура Василевская. Женщина пытается избавиться от гражданства России, но заявляет, что ее уже полгода, что называется, «отфутболивают» и дипломаты РФ на улице Пикк, и сотрудники МИД РФ в Москве.
Для подписчиков
«Выпустите меня из гражданства России!» Дипломаты Путина искусственно удерживают жителей Эстонии в российском подданстве?
История одной таллиннки
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