«Выпустите меня из гражданства России!» Дипломаты Путина искусственно удерживают жителей Эстонии в российском подданстве?

Получить гражданство Эстонии при сохранении гражданства другой страны невозможно. Россия снова и снова не выпускает из своего гражданства тех, кто живет на территории Эстонии. Наша собеседница уверена, что это не про «технический сбой».



- Лаура, как вы связаны с Эстонией?