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«Выпустите меня из гражданства России!» Дипломаты Путина искусственно удерживают жителей Эстонии в российском подданстве?

История одной таллиннки
, журналист
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Жительница Таллинна Лаура Василевская полгода не может попасть на прием в посольство РФ, чтобы избавиться от российского гражданства. Она уверена, что Москва намеренно не выпускает жителей Эстонии из гражданства РФ.
Жительница Таллинна Лаура Василевская полгода не может попасть на прием в посольство РФ, чтобы избавиться от российского гражданства. Она уверена, что Москва намеренно не выпускает жителей Эстонии из гражданства РФ. Фото: из личного архива Лауры Василевской

В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Таллинна, которая родилась, выросла и живет в Эстонии, – маклер-консультант по недвижимости Лаура Василевская. Женщина пытается избавиться от гражданства России, но заявляет, что ее уже полгода, что называется, «отфутболивают» и дипломаты РФ на улице Пикк, и сотрудники МИД РФ в Москве.

Получить гражданство Эстонии при сохранении гражданства другой страны невозможно. Россия снова и снова не выпускает из своего гражданства тех, кто живет на территории Эстонии. Наша собеседница уверена, что это не про «технический сбой».

- Лаура, как вы связаны с Эстонией?

- Я родилась и выросла в Таллинне. Живу здесь всю жизнь. У меня постоянный вид на жительство, но гражданство России.

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