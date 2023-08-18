Pere Sihtkapital не собирается доводить скандальное исследование до конца

Вчера, 17 августа, Pere Sihtkapital отозвал заявку, поданную в Комитет по этике Тартуского университета, на проведение исследования бездетности. Продолжение опроса в текущей ситуации невозможно.

Член правления Хиллар Петерсен подтвердил Postimees, что в четверг фонд отозвал заявку Комитета по этике. «В ближайшем будущем этого исследования не придвидится, и я не думаю, что оно будет вообще когда-либо возможно», - сказал он.

Комитет по этике должен был собраться в понедельник, чтобы рассмотреть запрос, первоначально представленный фондом Pere Sihtkapital, но теперь в этом нет необходимости. «Вчера мы отозвали наш запрос, и нет смысла тратить на него больше времени. На этом пока все», - сказал Петерсен. Фонд еще не сформировал позицию по второму исследованию, которое касается многодетных семей.