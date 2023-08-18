В Эстонии ежегодно происходит более 3000 случаев отравления, требующих стационарного лечения, и, что удивительно, растет число отравлений детей в возрасте до года.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Медик: противоядие есть и от бледной поганки, но нельзя проворонить нужный момент
Насколько опасен начавшийся грибной сезон, когда спешить в ЭМО при подозрении на отравление, а когда звонить на горячую линию 16662, об этом мы поговорим в студии Postimees с Рут Кастанье, медсестрой-консультантом информационного центра по вопросам отравлений.
– Эстонцы очень самоуверенные грибники, обычно приходят из леса с большими корзинами, как часто после поедания грибов следует звонок в центр отравлений, что, мол, мне вдруг стало плохо?
– Мы получаем по три или четыре звонка в связи с грибами практически каждый день, звонят люди, которые следуют разумному совету: если у вас есть какие-то подозрения, обращайтесь.
– А подозрения возникают в связи с тем, что вот я поел грибной соус и теперь плохо себя чувствую?
– Это самая распространенная причина звонка, что после употребления грибов самочувствия испортилось, и тогда возникает вопрос, могут ли такие симптомы быть связаны с грибами или это какое-то другое расстройство здоровья. Также звонят люди, которые уже съели часть грибов, а потом они смотрят на неиспользованные сырые грибы и задумываются – а все ли они были правильными. Возможно, что-то нужно предпринять, потому что это, вероятно, несъедобные грибы. И еще, конечно же, дети, порой вдруг замечают, что на подозрительном грибе есть крошечные следы от зубов.
– Насколько часто при таких телефонных звонках из получатель сразу тревожится, что ситуация на самом деле очень плохая, и теперь по этому адресу как можно скорее нужно отправить скорую помощь?
– Подобных вызывающих тревогу звонков, на самом деле, мало, когда возникает ощущение, что это могут быть опасные для жизни грибы. Таких отравлений у нас около десятка в год.
– Какая надежда на выживание, если кто-то случайно съел бледную поганку, есть ли противоядие или больше ничего не поделать?
– Противоядие безусловно существует, оно хорошо работает и уже много лет доступно в Эстонии. И это не конец света, даже если противоядие не окажется сразу же под рукой. Ведь мы лечим то, что происходит в организме человека, и в таком случае приходится лечить немного другими средствами. И в случае с бледными, и с зелеными поганоками самое страшное, когда человек проворонит нужный момент. Любое лечение, любое противоядие все-таки направлено на предотвращение и ограничение повреждений, происходящих в организме. Плохо, когда человек в то время, когда еще можно что-то предотвратить и ограничить, просто сидит дома и ждет, пока он сам выздоровеет. Тогда это может закончится тем, что он окажется в очереди на пересадку печени.
– Как долго длится это правильное время?
– Это варьируется от случая к случаю, но общее правило заключается в том, что чем раньше врачи вмешаются, тем меньше ущерба будет нанесено. Ситуация не всегда требует использования противоядии, и не для всех веществ есть противоядие, но есть два очень хороших вещества в домашних условиях, которые помогают почти при любом отравлении – это вода и активированный уголь. Чем быстрее уголь попадает в организм, тем быстрее он начинает связывать яд.
– Вы упомянули, что бывают случаи, когда родители замечают, что на каком-то подозрительном грибе есть следы от крошечных зубов, и статистика говорит о том, что количество отравлений, случавшихся с маленькими детьми, увеличилось. Видимо грибы не единственный виновник, когда речь идет о детях?
– Наша основная клиентура – это и есть дети до четырех лет и их родители. Случаи отравления у детей в этом возрасте часто возникают потому, что это нормальный этап развития ребенка, когда он подражает взрослому и хочет заниматься всеми теми же видами деятельности, что и взрослый. Имитирует открывание всевозможных банок, прием пищи из банки, приготовление пищи, и в процессе в рот попадают такие вещи, которые на самом деле не должны попадать в рот, или которые должны быть каким-то образом обработаны перед тем, как их отправить в рот. Чуть более сложная группа – это совсем маленькие дети, т. е. дети до года, которые по логике вещей не должны бы иметь возможности до полугода ничего схватить самостоятельно, а между тем и с ними что-то случается. Однако такое случается из-за того, что их родители просто устали, отвлеклись и положили что-то не туда, куда нужно. Часто дети не берут что-либо сами, а именно взрослые дают им какую-то опасную вещь.
– Грибы растут не только в лесу, но и во дворах полно неизвестных грибов.
– Вот почему людям важно знать, что растет у них во дворе, и речь не только о грибах. Если вы не можете определить чего-то сами, и ваши познания в микологии невелики, то в случае с растениями у нас есть такой помощник, как Google, но также вы можете выкопать растение и пойти в ботанический сад, чтобы показать его. Грибы тоже можно сфотографировать под нужным углом и спросить у знающих, что это за растения. Обязательно ли это выкапывать со всей корневой системой и уничтожать, или это что-то более-менее безобидное, пусть невкусное, но и не причиняющее никакого вреда.
– Активно ли люди обращаются в информационный центр по вопросам отравлений?
– С каждым годом все больше. Это мы видим и по увеличению количества поступающих к нам звонков, что они об этом слышали и знают, что такой телефон как 16662 существует и на него можно позвонить и спросить. Важно, чтобы в действительно опасной ситуации вы могли самостоятельно приступить к оказанию правильной и адекватной первой помощи сразу, как только что-то произошло, чтобы вам не пришлось ждать. Скорая помощь может добраться до деревни только через полчаса, но вдруг да можно что-то сделать в возникшей ситуации немедленно. Возможно, звонка в скорую помощь можно вообще избежать, если это относительно неопасный случай.