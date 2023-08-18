СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Медик: противоядие есть и от бледной поганки, но нельзя проворонить нужный момент

– Наша основная клиентура – ​​это и есть дети до четырех лет и их родители. Случаи отравления у детей в этом возрасте часто возникают потому, что это нормальный этап развития ребенка, когда он подражает взрослому и хочет заниматься всеми теми же видами деятельности, что и взрослый. Имитирует открывание всевозможных банок, прием пищи из банки, приготовление пищи, и в процессе в рот попадают такие вещи, которые на самом деле не должны попадать в рот, или которые должны быть каким-то образом обработаны перед тем, как их отправить в рот. Чуть более сложная группа – это совсем маленькие дети, т. е. дети до года, которые по логике вещей не должны бы иметь возможности до полугода ничего схватить самостоятельно, а между тем и с ними что-то случается. Однако такое случается из-за того, что их родители просто устали, отвлеклись и положили что-то не туда, куда нужно. Часто дети не берут что-либо сами, а именно взрослые дают им какую-то опасную вещь.