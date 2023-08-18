Отцы делятся опытом: опасность отравления может грозить маленькому ребенку и дома, и в гостях

В течение года в Эстонии происходит более 3000 случаев отравлений, требующих госпитализации. В этом году отравилось уже более 600 детей в возрасте младше трех лет. Подавляющее большинство таких несчастных случаев происходит дома, часто из-за спешки родителей или неумения вовремя заметить опасность. Три отца поделились своим опытом, а руководитель центра информации об отравлениях Маре Одер дал им советы.
История Виктора: вечеринки с алкоголем и дети несовместимы
Виктор, отец троих детей, говорит, что уже в течение последних 15 лет в записной книжке его мобильного телефона сохранен номер инфолинии по вопросам отравлений 16662. К счастью, звонить туда из-за происшествий с детьми Виктору не приходилось. Все химикаты и лекарства в его доме надежно хранятся в местах, недоступных для маленьких рук и глаз.
«В детстве мне было нетрудно добраться до аптечки. Однажды я почувствовал, что у меня начинает болеть горло, и я тайно добрался до нее, чтобы принять лекарство. В результате я съел разные виды таблеток наугад. Мне повезло: не помню, чтобы с моим здоровьем случилось что-то плохое, меня лишь сильно отругали. И позднее пришло осознание того, что аптечку надо запирать от детей», - рассказал он.
У Виктора есть еще один случай отравления из детства. «Я пил из бокалов с шампанским, оставленных гостями без внимания на юбилее дедушки. Этого количества алкоголя было достаточно, чтобы потом я почувствовал, что умираю. Вечеринки с алкоголем и дети несовместимы, ведь дети часто пытаются повторять за взрослыми», - говорит он.
ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ:
«Алкоголь должен храниться в недоступном для детей месте. Если ребенок попробовал алкоголь, ему необходимо прополоскать рот; дайте поесть что-нибудь сладкое для поддержания уровня сахара в крови и следите за самочувствием ребенка в течение шести часов. Во время сна ребенок должен находиться в положении на боку и время от времени нужно проверять его реакцию бодрствования. Если ребенок проглотил какой-либо содержащий алкоголь продукт, всегда стоит позвонить по номеру инфолинию по вопросам отравлений 16662. Рекомендуется сохранить упаковку вещества/продукта, вызвавшего отравление, для уточнения состава продукта», - советует Мадре Одер.
История Сергея: будьте особенно осторожны в отпуске и в гостях
Сергей, отец двоих сыновей, говорит, что дома они тщательно проследили и убрали все опасные для детей вещи, но нужно быть особенно осторожным и тогда, когда едешь в гости или останавливаешься в апартаментах во время отпуска.
«Например, дома мы держим таблетки для посудомоечной машины высоко на шкафу. Но в арендованной для отпуска квартире они хранились под раковиной, куда оба наших мальчика могут спокойно залезть. Однажды, когда я был в гостях у друзей, случилась тревожная ситуация с батарейками, но, к счастью, ни один из сыновей их не проглотил.
Время от времени к нам также приходит уборщица и любит перемещать вещи в более «логичные» места. Так мы с женой обнаружили таблетки для посудомоечной посуды и другие подобные вещи в местах, доступных для детей. До сих пор, к счастью, нам удавалось обнаружить их раньше детей и спрятать их», - описывает Сергей случаи, когда продуманные системы организации домашней безопасности могут не сработать.
ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ:
«Отправляясь на новое место, проверьте обстановку с уровня глаз своего ребенка и спрячьте лекарства и химикаты вне поля зрения ребенка и в недоступном для него месте. Если в вашем доме время от времени убирается кто-то другой, стоит создать систему хранения лекарств и бытовой химии, которой строго следуют все. Например, храните лекарства и химикаты в закрывающемся шкафу и выработайте привычку всегда класть вещи на одно и то же место после использования.
Если говорить о батарейках - наиболее опасны маленькие батарейки-таблетки, которые легко проглотить, и их исчезновение можно заметить не сразу. В более тяжелых случаях повреждения слизистой от разъедающего эффекта содержимого батарейки появляются уже через час. Больше всего они представляют опасность для детей в возрасте до четырех лет. Если батарейка проглочена, нужно обратиться в больницу, чтобы сделать рентген. Так можно будет убедиться, что ребенок действительно ее проглотил и определить точное местонахождение батареи в организме», - советует руководитель центра информации об отравлениях.
История Павла: надо знать, какие комнатные растения опасны для детей
Павел, отец двухлетнего ребенка, делится своим опытом контакта с комнатными растениями.
«Мы ухаживали вместе за комнатными растениями - поливали их и обрезали. В какой-то момент ребенку захотелось порезвиться: он откусывает листок растения и жует его несколько секунд. Я вижу это, но сразу мне не приходит в голову сказать ребенку, чтобы он выплюнул листок. Когда он все же сделал это самостоятельно, его лицо скорчилось в гримасе. Логично, ведь лист оказался горьким, предполагаю я. Потом ребенок начинает кричать и засовывать руки в рот, ложится на диван и желание играть совсем пропадает. Я подумал, что жгучий вкус все еще держится у него во рту, и дал ему немного воды. Но сын все еще жалуется, теперь уже на боль. Я прикасаюсь языком к кончику разжеванного листа растения и довольно скоро ощущаю болезненное покалывание на слизистой оболочке щеки. Если у меня возникла значительная боль от маленького прикосновения, то что может чувствовать маленький ребенок!
Теперь я понимаю, что пришло время воспользоваться интернетом и наконец-то узнать о комнатном растении, которое стоит у меня на подоконнике уже восемь лет. Все, что я знал, это то, что название растения - замиокулькас. На странице 16662.ee Центра информации по вопросам отравления я прочитал следующее:
«Замиокулькас содержат нерастворимые оксалаты - кристаллы оксалата кальция, которые вызывают местное раздражение. Это растение не вызывает общее отравление, но оно могут нанести серьезный вред здоровью из-за раздражающего действия на слизистую оболочку. Разжеванные и съеденные части растений могут вызвать раздражение полости рта и слизистых оболочек, что проявляется в покалывании и жгучей болезненности во рту. Кроме того, может возникнуть покраснение и отек губ - если это развивается, может возникнуть риск закупорки дыхательных путей. Сок растения также оказывает сильное раздражающее действие на глаза.
На той же интернет-странице я получил первичные инструкции - вымойте руки, дайте воды и что-нибудь охлаждающее. Я усаживаю плачущего ребенка на стул и даю ему палочку из замороженного сока. После этого я позвонил на инфолинию по вопросам отравлений: женщина готова помочь и советует дать ребенку парацетамол и таблетку против аллергии, и позвонить ей снова, если симптомы не исчезнут в течение четырех часов.
Первое лекарство у меня есть дома, за вторым я сразу отправляю жену, которая сейчас на работе. Тем временем у ребенка появился небольшой отек губ и покраснение слизистой оболочки щек. Вскоре я смог дать ему оба лекарства, и так как наступило время дневного сна, я укладываю ребенка спать с легким чувством страха. Я не осмеливаюсь оставлять его без присмотра. К счастью, через четыре часа симптомы исчезли и был усвоен важный урок - прочитайте подробное описание растений в вашем доме и изучите все их особенности!».
ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ:
«Если растения, вызывающие раздражение, пережевываются или сок растения контактирует с кожей/глазами, очистите рот пострадавшего от частиц растения и несколько раз прополощите рот водой, рвоту при этом вызывать нельзя. Если растение было проглочено, дайте пострадавшему выпить прохладной воды или молока небольшими глотками (от 1/4 до 1/2 чашки для детей или 1-2 чашки для взрослых). Молоко уменьшает раздражение во рту, как и в случае контакта с острым перцем. Также помогают замороженный сок, йогурт или мороженое. Тщательно промойте кожу от раздражающего ее сока растения. Если сок растения попал в глаза, то в случае, если у вас есть контактные линзы, снимите их, повторно промойте глаза водой или 0,9% раствором натрия хлорида.
Если в течение часов, следующих после 15-минутного промывания, возникают серьезные признаки воспаления - сильная боль, отек, светобоязнь или слезотечение, следует обратиться к врачу. За теми пострадавшими, которые подверглись воздействию небольшого количества сока растения, а также за теми, кто переносит отравление без симптомов или с легкими признаками раздражения, можно наблюдать в домашних условиях. При явных признаках раздражения полости рта и слизистых оболочек (например, жжение во рту, слюнотечение, отек языка и глотки, затрудненное дыхание) рекомендуется обратиться в больницу», - говорит Одер.