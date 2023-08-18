Отцы делятся опытом: опасность отравления может грозить маленькому ребенку и дома, и в гостях

Если говорить о батарейках - наиболее опасны маленькие батарейки-таблетки, которые легко проглотить, и их исчезновение можно заметить не сразу. В более тяжелых случаях повреждения слизистой от разъедающего эффекта содержимого батарейки появляются уже через час. Больше всего они представляют опасность для детей в возрасте до четырех лет. Если батарейка проглочена, нужно обратиться в больницу, чтобы сделать рентген. Так можно будет убедиться, что ребенок действительно ее проглотил и определить точное местонахождение батареи в организме», - советует руководитель центра информации об отравлениях.

История Павла: надо знать, какие комнатные растения опасны для детей

«Мы ухаживали вместе за комнатными растениями - поливали их и обрезали. В какой-то момент ребенку захотелось порезвиться: он откусывает листок растения и жует его несколько секунд. Я вижу это, но сразу мне не приходит в голову сказать ребенку, чтобы он выплюнул листок. Когда он все же сделал это самостоятельно, его лицо скорчилось в гримасе. Логично, ведь лист оказался горьким, предполагаю я. Потом ребенок начинает кричать и засовывать руки в рот, ложится на диван и желание играть совсем пропадает. Я подумал, что жгучий вкус все еще держится у него во рту, и дал ему немного воды. Но сын все еще жалуется, теперь уже на боль. Я прикасаюсь языком к кончику разжеванного листа растения и довольно скоро ощущаю болезненное покалывание на слизистой оболочке щеки. Если у меня возникла значительная боль от маленького прикосновения, то что может чувствовать маленький ребенок!