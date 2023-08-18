Юри Ратас: «В Нарве пытаются захватить имя партии»

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, фракция Центристской партии Narva Heaks, появившаяся в городском собрании Нарвы, вводит жителей в заблуждение и не согласована ни с региональной организацией в Нарве, ни с правлением Центристской партии.
«Центристская партия - известный бренд, и я понимаю, почему есть желание его использовать, но используя название партии таким образом и в ситуации, когда только один член фракции из девяти баллотировался на прошлых местных выборах по списку Центристской партии и просил поддержки избирателей, явно неправильно, - написал Ратас в соцсетях, назвав произошедшее несправедливым как по отношению к избирателям, так и по отношению к членам партии. - Особенно к тем, кто баллотировался по спискам Центристской партии и отстаивал принципы партии на выборах».
«Очень жаль, что в Нарве пытаются захватить имя партии, и я считаю, что как председатель Центристской партии должен ясно на это отреагировать», - отметил Ратас, призвав не украшать себя чужими перьями, а при желании присоединиться к Центристской партии и к той команде, которая существует и которую в Нарвском регионе возглавляют Тармо Таммисте и стоящая во главе фракции председатель горсобрания Татьяна Столфат.
Неделю назад в Нарве был подписан документ, которым фракции Narva Heaks и Respek образовали новый коалиционный союз. Лидером нового партнера по коалиции Narva Heaks является член Центристской партии Алексей Евграфов.