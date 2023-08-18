Юри Ратас: «В Нарве пытаются захватить имя партии»

«Центристская партия - известный бренд, и я понимаю, почему есть желание его использовать, но используя название партии таким образом и в ситуации, когда только один член фракции из девяти баллотировался на прошлых местных выборах по списку Центристской партии и просил поддержки избирателей, явно неправильно, - написал Ратас в соцсетях, назвав произошедшее несправедливым как по отношению к избирателям, так и по отношению к членам партии. - Особенно к тем, кто баллотировался по спискам Центристской партии и отстаивал принципы партии на выборах».