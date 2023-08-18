В Киеве на Стене героев разместили фотографию эстонца Иво Юрака, воевавшего в рядах ВСУ

В Киеве на Стене героев разместили фотографию Иво Юрака, бывшего офицера Сил обороны Эстонии, который стал первым эстонцем, погибшим в украинской войне.
Стена Героев расположена в центре Киева, это одна из стен Михайловского монастыря. Стена героев была создана по инициативе граждан в 2014 году, когда началась война на востоке Украины. На стене стали вывешивать фотографии героев, погибших на этой войне. После начала полномасштабной войны стены монастыря быстро покрылись новыми фотографиями павших воинов.
Фотографию Иво Юрака поместил на стену его товарищ по отряду Петро. Присутствовал также атташе по вопросам обороны Эстонии в Украине полковник Ээро Киннунен, в скаутском батальоне под командованием которого когда-то служил Иво Юрак.
45-летний бывший офицер эстонской разведки Иво Юрак погиб 7 марта на защите села Громове недалеко от Бахмута.