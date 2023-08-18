В Киеве на Стене героев разместили фотографию эстонца Иво Юрака, воевавшего в рядах ВСУ

Стена Героев расположена в центре Киева, это одна из стен Михайловского монастыря. Стена героев была создана по инициативе граждан в 2014 году, когда началась война на востоке Украины. На стене стали вывешивать фотографии героев, погибших на этой войне. После начала полномасштабной войны стены монастыря быстро покрылись новыми фотографиями павших воинов.