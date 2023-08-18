Медсестра признана виновной: она убила семь новорожденных

Летби также был признана виновной в попытке убийства шести младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.

Всего 33-летней Летби было предъявлено 22 обвинения.

Прокуроры отметили, что им нужно 28 дней, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли добиваться повторного судебного разбирательства по шести нерешенным пунктам обвинения (которые касаются четырех младенцев). У них есть время до 15 сентября, чтобы принять это решение.

Манчестерский суд должен вынести приговор 21 августа, в 10 утра.

Ведущий консультант неонатального отделения, где работала Люси Летби, рассказал Би-би-си, что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес медсестры и пыталось заставить врачей замолчать.

Руководство также поздно обратилось в полицию, несмотря на многомесячные предупреждения о том, что медсестра могла убивать младенцев.

Ведущий консультант подразделения доктор Стивен Брири впервые высказал тревогу по поводу Летби в октябре 2015 года.

Никаких действий предпринято не было, после чего она попыталась убить еще пятерых младенцев, и смогла убить двоих.