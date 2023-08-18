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ВИДЕО ⟩ Православная церковь начала расследование дела священника, освятившего статую Сталина

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Патриарх Кирил.
Патриарх Кирил. Фото: ALEXANDER NEMENOV

Филиал Русской православной церкви начал внутреннее расследование инцидента, в ходе которого один из их священников был замечен освящающим статую кровавого диктатора советского режима Иосифа Сталина.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как мужчина в церковной рясе окропляет святой водой восьмиметровую статую, открытую во вторник в городе Великие Луки.

«В данном мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением принял участие священнослужитель Великолукской епархии», - говорится в сообщении местной епархии в четверг, согласно которому начата внутренняя проверка.

В епархии подчеркнули, что действия священнослужителей не отражают точку зрения церкви.

Во время тоталитарного режима Сталина, который жестко правил Советским Союзом с 1924 года до своей смерти в 1953 году, миллионы людей были отправлены в исправительно-трудовые лагеря или казнены.

Его национальная кампания атеизма привела к разрушению тысяч церквей, в том числе к сносу храма Христа Спасителя в Москве.

Несмотря на то что большинство памятников, изображающих Сталина, были устранены, в российском обществе все больше набирает силу духовность, представители которой видят кровавого диктатора в положительном свете. Это стало особенно актуально после прихода к власти авторитарного президента Владимира Путина.

Видение некоторых ностальгирующих чиновников состоит в том, чтобы возродить воспоминания о Сталине как о сильном лидере, который привел Советский Союз к победе во Второй мировой войне и во время правления которого на «шестой части планеты» произошла промышленная революция.

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