ВИДЕО ⟩ Православная церковь начала расследование дела священника, освятившего статую Сталина

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как мужчина в церковной рясе окропляет святой водой восьмиметровую статую, открытую во вторник в городе Великие Луки.

«В данном мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением принял участие священнослужитель Великолукской епархии», - говорится в сообщении местной епархии в четверг, согласно которому начата внутренняя проверка.

With an Orthodox priest blessing a large newly erected statue of Stalin in the Pskov region of 🇷🇺, history of the country is really taking a tragic turn. Tens of millions of Russian were killed by this brutal dictator, including many thousands of priests. pic.twitter.com/qWEZj4zMyQ — Carl Bildt (@carlbildt) August 18, 2023

В епархии подчеркнули, что действия священнослужителей не отражают точку зрения церкви.

Во время тоталитарного режима Сталина, который жестко правил Советским Союзом с 1924 года до своей смерти в 1953 году, миллионы людей были отправлены в исправительно-трудовые лагеря или казнены.

Его национальная кампания атеизма привела к разрушению тысяч церквей, в том числе к сносу храма Христа Спасителя в Москве.

Несмотря на то что большинство памятников, изображающих Сталина, были устранены, в российском обществе все больше набирает силу духовность, представители которой видят кровавого диктатора в положительном свете. Это стало особенно актуально после прихода к власти авторитарного президента Владимира Путина.

Russian Orthodox priest blesses a new monument honoring Stalin as it is being unveiled near the city of Pskov



He thanks Stalin for murdering priests for being priests, because as a result:



“we have so many Russian martyrs to whom we can pray"



These people are absolutely crazy! pic.twitter.com/mvSR319vaH — Visegrád 24 (@visegrad24) August 18, 2023