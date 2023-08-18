В России продолжает расти число уголовных дел о финансировании экстремизма

С 2020 года число дел по этой статье непрерывно растет. К концу 2022 года в России по статье о финансировании экстремизма осудили 60 человек, а к середине августа 2023-го перед судом предстали уже 97 обвиняемых. В отношении 29 человек были вынесены приговоры, дела еще 68 остаются на рассмотрении.

«Медиазона» пишет, что статья о финансировании экстремистской деятельности, появившаяся в 2014 году, начала активно использоваться только в 2019 году. Чаще всего дела по этой статье заводили на «Свидетелей Иеговы». С 2017 года, когда «Свидетелей Иеговы» объявили экстремистской организацией, фигурантами уголовных дел стали 93 человека. Также дела возбуждали против АУЕ и «Граждан СССР» - 21 и 12 фигурантов соответственно.

Журналисты также обнаружили пять уголовных дел о финансировании ФБК. Двум обвиняемым назначили штрафы по 500 тысяч рублей за донаты в размере пяти и десяти тысяч рублей, еще одного приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей (его также признали виновным в распространении вредоносного программного обеспечения и неправомерном обороте средств платежей).