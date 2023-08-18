В Тарту машина въехала в городской автобус

Сегодня около шести часов вечера на перекрестке улиц Калеви и Ваба в районе Карлова, Тарту произошло ДТП. Столкнулись городской автобус и автомобиль «Опель». К счастью, люди в аварии не пострадали, но автобус после инцидента не завелся.
Авария произошла, когда городской автобус № 6 ехал по улице Калеви в направлении улицы Сыбра, и машина врезалась прямо в него.
По предварительным данным, автомобиль проигнорировал обязательство уступить дорогу и проехал впереди автобуса, следующего по улице Калеви, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.
На место выехала скорая, но, к счастью, никто не пострадал, стороны обратятся в страховую, добавил он. Водители были трезвы и имели право управления транспортным средством.
Однако оба транспортных средства получили повреждения. В результате аварии сработали подушки безопасности в автомобиле, а также в ремонте нуждается правая передняя часть «Опеля».
На передней части автобуса также видны следы аварии. Кроме того, женщина за рулем автобуса не смогла завести транспортное средство после аварии, автобус № 6 все еще находился на месте происшествия около семи часов.