В Тарту машина въехала в городской автобус

Авария произошла, когда городской автобус № 6 ехал по улице Калеви в направлении улицы Сыбра, и машина врезалась прямо в него.

По предварительным данным, автомобиль проигнорировал обязательство уступить дорогу и проехал впереди автобуса, следующего по улице Калеви, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.

На место выехала скорая, но, к счастью, никто не пострадал, стороны обратятся в страховую, добавил он. Водители были трезвы и имели право управления транспортным средством.

Однако оба транспортных средства получили повреждения. В результате аварии сработали подушки безопасности в автомобиле, а также в ремонте нуждается правая передняя часть «Опеля».