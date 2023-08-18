Управа Ласнамяэ призывает пожертвовать старые вещи на благотворительность

Управа района Ласнамяэ собирает подержанные вещи и одежду для благотворительной барахолки, которая состоится в День домашних кафе 3 сентября в микрорайоне Сикупилли. Одежду и вещи можно принести в управу района Ласнамяэ (улица Палласти, 54) до 31 августа.

«Будучи зеленой столицей, мы хотим популяризировать переработку отходов среди наших жителей и тем самым сделать что-то хорошее не только для природы, но и для наших четвероногих друзей. В сегодняшних сложных экономических условиях приюты для животных тоже страдают, и для них важно каждое пожертвование. Мы с командой решили совместить два хороших дела - мы организуем блошиный рынок, где все вырученные средства пойдут MTÜ Happy Family. Мы готовы принимать от жителей подержанную одежду и предметы домашнего обихода в хорошем состоянии, которые пойдут во вторичное использование», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

С 21 по 31 августа в управу района Ласнамяэ (улица Палласти, 54) можно принести ненужную одежду и вещи в хорошем состоянии. Принимается чистая одежда и обувь всех размеров и для всех возрастов, а также мелкие бытовые предметы (посуда, игрушки из твердых материалов, новый текстиль для дома).

Управа района Ласнамяэ просит не приносить крупногабаритные предметы (в том числе мебель), электронику, мягкие игрушки, туалетные принадлежности и нижнее белье.