В России из школы уволилась директор, которую провоенные активисты обвиняли в отказе проводить беседы с участниками войны

«Трудовой договор был заключен до марта 2026 года, трудовые отношения прекращены 15 августа 2023 года по инициативе работника», - заявили в департаменте. Обязанности директора будет исполнять заместитель Ракинцевой Алла Зобнина.

О том, что Ракинцева может уволиться с поста директора школы, стало известно в начале июня - после того, как в учебное заведение стали приходить сотрудники ФСБ, а также провоенные активисты, обвинявшие руководство школы в нежелании проводить «Разговоры о важном» с участниками «СВО» [«Специальная военная операция» - так власти РФ называют вторжение российских войск в Украину].

Ученики школы рассказывали, что «Разговоры о важном» в школе проводились, но в формате классных часов с заданиями «на общение и тимбилдинг». Учителя говорили журналистам, что директор учреждения настаивала на том, что школа - вне политики.