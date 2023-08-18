Английский футбольный клуб потратил в этом году на полузащиту 318 миллионов евро.

Общая стоимость сделки по покупке может возрасти до 68 миллионов евро за счет дополнительных пунктов. Лавиа представлял «Саутгемптон» в английской премьер-лиге в прошлом сезоне 34 раза и забил один гол, но в конце сезона клуб выбыл из соревнований.

«Я очень рад присоединиться к "Челси" и стать частью этого невероятного проекта. Это клуб с великой историей, и я очень рад начать здесь свой путь. Не могу дождаться встречи со всеми моими новыми товарищами по команде и вместе добиться больших результатов», - сказал Лавиа.

Несколько дней назад «Челси» подтвердил, что 21-летний эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо присоединился к клубу. Трансферная сумма в размере 129 миллионов евро за этого игрока превзошла самую большую трансферную сумму в Великобритании в размере 123 миллионов евро, которую «Челси» заплатил за аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в январе этого года.