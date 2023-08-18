В Таллинском заливе прошли международные учения по спасению людей и освобождению судна

В четверг Департамент полиции и пограничной охраны (PPA), Военно-морские силы Эстонии и пограничная охрана Финляндии провели совместные учения, в ходе которых прошли тренировки по спасению людей на воде и освобождению судна от преступников.
По сценарию учений судно, курсировавшее недалеко от острова Найссаар, захватили преступники, вследствие чего часть членов экипажа оказалась в воде, и людей необходимо было спасти. Преступников, захвативших судно, обезвредило спецподразделение полиции К-командо, в чьи задачи входило освобождение судна вместе с оставшимися на нем членами экипажа.
Роль освобождаемого судна сыграл EML Kindral Kurvits, принадлежащий ВМС. В учениях приняли участие также судно пограничной охраны Финляндии RV92, а также катера полиции и военно-морских сил и вертолет PPA. Поиски и спасение людей координировал центр координации воздушного и морского спасения (JRCC Tallinn).
По словам главы группы морской безопасности PPA Марге Кохтла, серьезные случаи на море всегда требуют сотрудничества между разными учреждениями, а нередко - между несколькими государствами.
«Кроме того, в нашей стране за последние годы произошли существенные изменения, например, суда Департамента полиции и пограничной охраны перешли в ведение военно-морских сил, вследствие чего у них появились новые дополнительные задачи. Учения - хорошая возможность отработки сотрудничества, чтобы в случаях реальных происшествий мы могли реагировать максимально слаженно», - пояснила Кохтла.
Командующий дивизионом патрульных судов ВМС, капитан-лейтенант Тармо Сепп отметил, что задача ВМС и патрульных судов, в частности, заключается в поддержке спасательных операций PPA и исполнении задач по обеспечению охраны правопорядка.
«Хотя у нас существует постоянное межведомственное сотрудничество в этой области, но более сложные ситуации необходимо регулярно отрабатывать, особенно между центром координации воздушного и морского спасения Департамента полиции и пограничной охраны и патрульными судами военно-морских сил», - отметил он.
В учениях принимали участие представители Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Фронтекс), Европейского агентства морской безопасности (EMSA) и Агентства Европейского союза по контролю за рыболовством (EFCA).
Прошедшие учения являются частью морской операции, проводимой EMSA в сотрудничестве с государственными учреждениями Эстонии, Финляндии и Латвии, а также EFCA и Фронтексом.
Операция проходит на Балтийском море и продлится с 1 июня до 31 августа текущего года. Она направлена на поддержку морской безопасности, поисковых и спасательных работ, пограничного контроля, контроля за рыболовством, морского мониторинга и охраны окружающей среды в водах трех государств.