Фото и видео ⟩ Самовольная стоянка: в эстонских водах останавливается все больше перевозящих российскую нефть танкеров

То, что примерно в 20 километрах от пляжа Лахемаа в одно и то же время находятся около 25 крупных судов, согласно отслеживающему движение судов порталу Marinetraffic.com, в августе этого года совершенно нормальное явление. Когда Postimees писал о «парковке» более года назад, в среднем там было около десятка судов, только в отдельные дни до 20.