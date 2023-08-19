В пятницу днем на самовольной «парковке» в эстонских экономических водах находились 19 нефтяных танкеров и шесть грузовых судов - больше, чем до запрета на транспортировку российских нефтепродуктов в Евросоюз 5 февраля.
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Фото и видео ⟩ Самовольная стоянка: в эстонских водах останавливается все больше перевозящих российскую нефть танкеров
То, что примерно в 20 километрах от пляжа Лахемаа в одно и то же время находятся около 25 крупных судов, согласно отслеживающему движение судов порталу Marinetraffic.com, в августе этого года совершенно нормальное явление. Когда Postimees писал о «парковке» более года назад, в среднем там было около десятка судов, только в отдельные дни до 20.